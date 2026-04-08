Japonya'da reel ücretler 5 yılın zirvesinde

08.04.2026 - 09:31 | Son Güncellenme:

Japonya Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre ülkede reel ücretler Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,9 oranında artış gösterdi. Bu rakam, son beş yılın en güçlü yükselişi olarak kayıtlara geçerken, art arda ikinci ayda da pozitif büyüme sergilendi.

Veriler, geçen ayki bahar maaş müzakereleri art arda üçüncü yılda yüzde 5’in üzerinde zamla sonuçlanmadan önce bile Japonya’da ücret artışlarının güçlü olduğunu gösteriyor. 

Hanehalkı satın alma gücünün belirleyicisi olan enflasyona göre düzeltilmiş ücretler, Ocak ayında 13 ayın ardından ilk kez reel büyüme kaydedilen yüzde 0,7’lik (revize edilmiş) artıştan hızlanarak yüzde 1,9’a yükseldi. Bu artış, Mayıs 2021’deki yüzde 3,1’lik yükselişten bu yana görülen en büyük artış oldu.

Toplam nakit kazanç olarak ifade edilen ortalama nominal ücretler, Ocak ayındaki revize edilmiş yüzde 2,5’lik artışın ardından yüzde 3,3 artarak 298 bin 341 yen’e (1.867 dolar) yükseldi. Bu, yedi ayın en güçlü artış hızıydı.

Nominal ücretlerdeki büyüme, bakanlığın reel ücretleri hesaplamak için kullandığı tüketici enflasyon oranını geride bıraktı. Tüketici enflasyonu Şubat ayında yüzde 1,4 ile dört yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Japonya’da tüketici enflasyonu son aylarda hükümet sübvansiyonlarının zayıf yenden kaynaklanan ithalat maliyetlerini ve İran savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatlarını dengelemesiyle birlikte düşüş eğilimi gösteriyor.

İşçilerin temel maaşları (düzenli ödemeler) Şubat ayında yüzde 3,3 artarak yaklaşık 34 yılın en büyük sıçramasını kaydetti. Tam zamanlı çalışanlar için temel maaş artışı, bakanlığın bu metriği 1994’te uygulamaya koymasından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,7 oldu.

Fazla mesai ücretleri de yüzde 3,3 arttı. Genellikle tek seferlik ikramiye ödemelerinden oluşan özel ödemeler ise Ocak ayındaki revize edilmiş yüzde 8,6’lık düşüşün ardından yüzde 7,1 oranında yükseldi.

