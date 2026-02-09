Japonya'da reel ücretler geriledi

Tüketici alım gücünün önemli bir göstergesi olan enflasyona göre düzeltilmiş reel ücretler, Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 azaldı. Bu, Ocak 2025'te başlayan daralmanın devamı anlamına gelirken, azalış hızı en düşük seviyede kaydedildi.

Ortalama nominal ücretler veya toplam nakit kazançlar, Aralık ayında bir önceki yıla kıyasla %2,4 artarak 631.986 yen (4.029 dolar) seviyesine ulaştı. Bir önceki aydaki revize edilmiş artış oranı %1,7 seviyesindeydi.

Düzenli ödeme veya temel maaş aralıkta %2,2 yükseldi. Fazla mesai ücretleri %0,9 artarken, çoğunlukla tek seferlik kış ikramiyelerinden oluşan özel ödemeler %2,6 arttı.

Yıllık bazda bakıldığında Japonya'da reel ücretler 2025'te %1,3 geriledi.