Japonya'da reel ücretler geriledi
Japonya'da reel ücretler Aralık ayında nominal ücret artışının yavaşlayan tüketici enflasyonunun biraz gerisinde kalmasıyla üst üste 12'nci ayda da geriledi.
09.02.2026 - 09:21 | | Foreks Haber
Tüketici alım gücünün önemli bir göstergesi olan enflasyona göre düzeltilmiş reel ücretler, Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 azaldı. Bu, Ocak 2025'te başlayan daralmanın devamı anlamına gelirken, azalış hızı en düşük seviyede kaydedildi.
Ortalama nominal ücretler veya toplam nakit kazançlar, Aralık ayında bir önceki yıla kıyasla %2,4 artarak 631.986 yen (4.029 dolar) seviyesine ulaştı. Bir önceki aydaki revize edilmiş artış oranı %1,7 seviyesindeydi.
Düzenli ödeme veya temel maaş aralıkta %2,2 yükseldi. Fazla mesai ücretleri %0,9 artarken, çoğunlukla tek seferlik kış ikramiyelerinden oluşan özel ödemeler %2,6 arttı.
Yıllık bazda bakıldığında Japonya'da reel ücretler 2025'te %1,3 geriledi.