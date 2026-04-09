Japonya'da tüketici güveni 3 ay sonra geriledi
09.04.2026 - 09:22 | Son Güncellenme:

Japonya'da hükümet tarafından yayınlanan anket verileri, tüketici güveninin Mart ayında son üç ayın ilk düşüşünü kaydederek sert bir gerileme yaşadığını ortaya koydu. Orta Doğu'daki çatışmaların tetiklediği artan yakıt maliyetleri, ülkenin kırılgan ekonomik toparlanması üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.

6-23 Mart tarihleri arasında yapılan ankete göre tüketici eğilimini ölçen endeks martta 33,3 olarak gerçekleşti. Bu, şubat ayına göre 6,4 puanlık bir düşüş anlamına geliyor. Bu, Covid-19 salgınının dünyayı sarstığı Nisan 2020’den bu yana görülen en büyük aylık düşüş oldu.

Hükümet, “Tüketici güveni zayıflıyor” diyerek, geçen ay güvenin iyileşme belirtileri gösterdiğini bildirdiği değerlendirmesini aşağı yönlü revize etti. Bulgular, Orta Doğu savaşının potansiyel ekonomik etkisini vurgulayan son veri akışına eklenirken, bu durum Japonya Merkez Bankası’nın nisan ayında faiz artırıp artırmama kararını karmaşık hale getiriyor.

