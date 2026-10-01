Japon elçiden TEKNOFEST övgüsü: Bu etkinlik çok şaşırtıcı

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, TEKNOFEST Güneydoğu'daki festival alanını ziyaret ettikten sonra festivalle ilgili değerlendirmede bulundu.

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Dünyada savunma teknolojisinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Tamura, Türkiye'nin de bu alandaki yatırım ve adımlarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Tamura, Japonya'da benzer büyüklükte bu tür bir organizasyon yapılmadığını dile getirdi.

Türkiye ile Japonya arasındaki işbirliğinin artacağını belirten Tamura, "Türkiye'nin savunma teknolojileri hamlelerini çok güzel buluyorum. Bu şekilde mükemmel bir etkinliği ise çok şaşırtıcı olarak karşılıyorum. Geçtiğimiz günlerde Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili bir görüşme yaptı. O görüşmede, Japonya ve Türkiye'deki savunma işbirliği üzerinde konuşularak bu alandaki işbirliğinin daha da derinleşmesi konusunda mutabık kalındı." diye konuştu.

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"JAPONLAR TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYOR"

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TEKNOFEST aracılığıyla Türkiye'nin çocukları eğittiğini belirten Tamura, "Türkiye'de bilim, teknoloji hatta eğitim alanına çok özen gösterildiğini anladım. Festival aracılığıyla da çocuklara savunma alanında eğlenceyle birlikte eğitim veriliyor. Çocukların eğlenceli bir şekilde bu alanlara ilişkin bilgi alması önemlidir." dedi.

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Türkiye ile Japonya arasında uzun yıllara dayanan dostane ilişkilerin bulunduğunu hatırlatan Tamura, şunları kaydetti:

"2. Dünya Savaşı'ndan sonra 80 yılı aşkın süre geçti. Japonya olarak Türkiye ile barışçıl bir politika izledik. Türkiye coğrafi konumu itibarıyla çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Türkiye ve Japonya'nın işbirliği dünyanın barışı için de önemli. Bu nedenlerden dolayı Türkiye ile Japonya işbirliğinin derinleşmesi de etkin rol oynayacaktır. Bir de Japonlar Türkiye'yi çok seviyor, bunu da özellikle burada vurgulamak istiyorum."

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Büyükelçi Tamura, festivalin düzenlenmesinde katkısı olanları tebrik etti.





DEMİRÖREN MEDYA STANDINDA DİMİ SÜRPRİZİ

Demirören Medya, TEKNOFEST Güneydoğu’da 250 metrekarelik standıyla yerini alıyor. Yoğun ilgi gören stantta, medya ve teknoloji alanında geliştirilen yapay zeka uygulamalarından sanal gerçeklik deneyimlerine, canlı radyo yayınlarından kültürel miras eserlerine kadar birçok etkinlik ziyaretçilerle buluşuyor.

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Stantta ziyaretçileri Demirören Medya Teknoloji birimi tarafından geliştirilen yerli yapay zeka asistanı ‘Dimi’ karşılıyor. 'Vaktin yok, di mi? Ben hallederim' sloganıyla ziyaretçilere sunulan Dimi’nin, kullanıcıların çalışma biçimini ve tercihlerini anlayarak onlar adına fikir geliştirmesi, görev üstlenmesi ve aksiyon alması hedefleniyor.