Japonya'nın imalat faaliyeti büyüme gösterdi

Üretim, Nisan 2022'den bu yana en keskin artışı kaydederek endeksteki iyileşmeyi yönlendirdi. Yeni siparişler de Mart 2022'den bu yana en hızlı büyüme hızına ulaştı. Yeni ihracat siparişleri, ABD ve Tayvan gibi önemli pazarlardan gelen taleple, Şubat 2022'den bu yana ilk kez genişledi.

Haberin Devamı

S&P Global Market Intelligence ekonomi müdür yardımcısı Annabel Fiddes, Japonya'nın imalat sektörünün 2026 başında büyüme bölgesine geri döndüğünü ve firmaların neredeyse dört yıldır üretim ve yeni siparişlerde en güçlü artışları işaret ettiğini belirtti.

Sektördeki istihdam, Eylül 2022'den bu yana en yüksek düzeye çıktı. Ancak, enflasyonist baskılar endişe kaynağı olmayı sürdürüyor. Daha yüksek işçilik ve hammadde maliyetleri ile zayıf yenin etkisiyle girdi maliyetleri keskin bir şekilde arttı. Buna bağlı olarak çıktı fiyatları 19 aydır en hızlı artış oranını kaydetti.

Ancak enflasyonist baskılar endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Girdi maliyetleri artan iş gücü ve hammadde maliyetleri ile zayıf yen nedeniyle keskin şekilde yükseldi. Sonuç olarak çıktı fiyatları 19 ayın en hızlı oranında arttı.