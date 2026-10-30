JCR Eurasia Rating'den kamuoyuna açıklama

JCR Eurasia Rating tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; ""Kuruluşumuz, tüm derecelendirme faaliyetlerini ilgili mevzuat ve uluslararası standartlarla uyumlu olarak; bağımsızlık, tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda ve düzenli olarak gözden geçirilen metodolojik çerçeve kapsamında, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar baz alınarak yapılan hesaplama ve değerlendirmeler ile yürütmektedir.

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Son günlerde Kuruluşumuz hakkında kamuoyuna yansıyan ve faaliyetlerimizin güvenilirliği ile kurumsal itibarımızı hedef alan gerçeğe aykırı iddia ve isnatlara ilişkin her türlü yasal hakkımız saklıdır."