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JCR Eurasia Rating'den kamuoyuna açıklama

30.10.2026 - 14:48 | Son Güncellenme:

#JCR Eurasia Rating#Derecelendirme Faaliyetleri#Finansal Değerlendirme

JCR Eurasia Rating, tüm derecelendirme faaliyetlerini ilgili mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak yürüttüğünü belirterek, kuruluş hakkında kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin yasal haklarının saklı olduğunu bildirdi.

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JCR Eurasia Ratingden kamuoyuna açıklama

JCR Eurasia Rating tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; ""Kuruluşumuz, tüm derecelendirme faaliyetlerini ilgili mevzuat ve uluslararası standartlarla uyumlu olarak; bağımsızlık, tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda ve düzenli olarak gözden geçirilen metodolojik çerçeve kapsamında, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar baz alınarak yapılan hesaplama ve değerlendirmeler ile yürütmektedir.

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Son günlerde Kuruluşumuz hakkında kamuoyuna yansıyan ve faaliyetlerimizin güvenilirliği ile kurumsal itibarımızı hedef alan gerçeğe aykırı iddia ve isnatlara ilişkin her türlü yasal hakkımız saklıdır."

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