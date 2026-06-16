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Jeopolitik fırtına altını uçurdu! İşte piyasadaki kritik eşik

16.06.2026 - 07:36 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Altın Fiyatları#Jeopolitik Riskler

Altın piyasası sert bir yükselişle başladı. Küresel jeopolitik risklerin artması, yatırımcıları yeniden “güvenli liman” olan altına yönlendirdi. Ons altındaki güçlü hareket, yurt içinde gram altını yeni zirve arayışına taşıdı.

Jeopolitik fırtına altını uçurdu İşte piyasadaki kritik eşik

Haftanın ilk günlerinde ons altın %2’nin üzerinde yükselişle 4.309 – 4.325 dolar bandına kadar çıktı. Bu yükseliş, iç piyasada dolar/TL’nin stabil görünümüne rağmen gram altında yukarı yönlü baskıyı artırdı.

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Ekonomist Belgin Maviş’e göre piyasalarda risk iştahı yüksek seyrederken, özellikle gram altında 6.400 TL üzerindeki kalıcılık 6.500 TL hedefini gündemde tutuyor. Fiziki piyasa ile ekran fiyatı arasındaki makas ise yatırımcılar için önemli bir sinyal olmaya devam ediyor.

ALTINDA GÜNCEL GÖRÜNÜM

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Serbest piyasada gram altın 6.410 TL alış, 6.437 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Kapalıçarşı tarafında ise fiziki talep dikkat çekiyor:

Alış: 6.492 TL
Satış: 6.589 TL

Çeyrek altın 10.728 TL seviyesinden işlem görürken, Cumhuriyet altını 42.767 TL bandında fiyatlanıyor. Fiziki piyasada makasın yaklaşık 90 TL’ye kadar çıkması, talebin güçlü olduğuna işaret ediyor.

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TEKNİK GÖRÜNÜMDE KRİTİK SEVİYELER

Ons altında 4.300 dolar seviyesi psikolojik eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yukarı yönlü hareketin hızlanabileceği değerlendiriliyor.

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ONS ALTIN:

Destek: 4.300 / 4.275 dolar
Direnç: 4.350 / 4.380 dolar

Gram altında ise kritik eşik 6.400 TL olarak öne çıkıyor.

GRAM ALTIN:

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Destek: 6.400 / 6.350 TL
Direnç: 6.450 / 6.500 TL

JEOPOLİTİK RÜZGÂR ETKİLİ

Orta Doğu kaynaklı gelişmelerin etkisiyle emtia piyasalarında dalgalanma sürüyor. Petrol fiyatları geri çekilirken altının güçlü kalması, küresel fonların güvenli liman arayışını artırdığını gösteriyor.

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PİYASALARDA GENEL TABLO

BIST 100 endeksi haftaya güçlü bir yükselişle başlarken, 14.500 puan seviyesi kritik eşik olarak izleniyor. Dolar/TL ise 46,28 seviyelerinde sakin ve kontrollü bir bant hareketi içinde.

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