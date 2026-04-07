JP Morgan CEO'sundan enflasyon uyarısı
Uzmanpara

JP Morgan CEO'sundan enflasyon uyarısı

07.04.2026 - 08:56 | Son Güncellenme:

#JP Morgan#Enflasyon#Dimon

JP Morgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, İran'daki savaş nedeniyle petrol ve emtia fiyatlarında önemli ve süregelen şoklar yaşanma olasılığıyla karşı karşıya olunduğunu, bu durumun enflasyonun daha kalıcı hale gelmesine ve nihayetinde piyasaların şu anda beklediğinden daha yüksek faiz oranlarına yol açabileceğini ifade etti.

Dimon, JP Morgan Chase hissedarlarına yazdığı mektupta, bankanın 2025'teki performansının yanı sıra ABD ile küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karşı karşıya olunan zorlukların büyüklüğüne dikkati çeken Dimon, Ukrayna'da devam eden savaşın, İran'daki mevcut durumun, Orta Doğu'daki geniş çaplı çatışmaların, terör eylemlerinin ve en önemlisi Çin ile olmak üzere artan jeopolitik gerilimlerin bu zorlukların başında geldiğini aktardı.

Dimon, rahatsız edici genel duruma rağmen ABD ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu, son dönemdeki zayıflamaya rağmen tüketicilerin hala kazanıp harcadığını ve işletmelerin sağlam durumda olduğunu kaydetti.

ABD ekonomisinin bütçe açığı verilerek yapılan harcamalar ve geçmişte sağlanan teşviklerle desteklendiğini belirten Dimon, "Şu anda İran'daki savaş nedeniyle küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesiyle birlikte petrol ve emtia fiyatlarında önemli ve süregelen şoklar yaşanma olasılığıyla da karşı karşıyayız. Bu durum enflasyonun daha kalıcı hale gelmesine ve nihayetinde piyasaların şu anda beklediğinden daha yüksek faiz oranlarına yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Dimon, devam eden ticaret müzakerelerinin jeopolitik tansiyonu daha da yükselttiğine işaret ederek, "Kısa vadede kesinlikle iyi hissettiren yüksek varlık fiyatları ise herhangi bir terslik olması durumunda ek risk oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin dünyadaki bir numaralı askeri gücü muhafaza etmesi gerektiğini vurgulayan Dimon, dünyadaki üstün ekonomik konumunu sürdürmesi ve bunun aynı zamanda "Amerikan rüyası"nın yeniden canlandırılmasını gerektirdiğini aktardı.

Dimon, piyasalardaki diğer risklere de değinerek 1,8 trilyon dolarlık özel kredi piyasasının mevcut tablo içerisinde sistemik bir risk oluşturmadığını savundu.

Mektubunda yapay zekadan da bahseden Dimon, bunun nasıl gelişeceğinin henüz bilinmediğini, genel olarak yapay zekaya yapılan yatırımın "spekülatif bir balon" olmadığını, aksine, önemli faydalar sağlayacağını kaydetti.

 

 

 

Tel Avivden şok iddia İranın 55 noktalık yeni hedef listesi sızdı
Tel Aviv'den şok iddia! İran'ın 55 noktalık yeni hedef listesi sızdı
Altında dengeleri değiştirecek 2 ihtimal: Her türlü sürprize hazır olun
Altında dengeleri değiştirecek 2 ihtimal: Her türlü sürprize hazır olun
Babasından kalan miras servete dönüştü: Litresi 5 bin Euroya alıcı buluyor
Babasından kalan miras servete dönüştü: Litresi 5 bin Euro'ya alıcı buluyor
Et yiyemezken usta kasap oldu Ciğeri puding gibi hayal ediyordum
Et yiyemezken usta kasap oldu! 'Ciğeri puding gibi hayal ediyordum'
Manisa'da CHP ilçe binasına taşlı saldırı! Parti binasının camları indirildi
FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturması: 16 gözaltı
68 yaşındaki kadın eşini öldürdü, satırla 15 parçaya ayırdı! Nedeni şoke etti
Son dakika... Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu: Simge Sağın, Melek Mosso, Mustafa Ceceli...