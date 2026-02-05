Canlı Borsa
JP Morgan, Fed'den faiz indirimi beklemiyor

JP Morgan'ın Başekonomisti Michael Feroli’ye göre aralık ayı istihdam raporunun iş gücü piyasasına dair endişeleri azaltması ve işsizlik oranının %4,4’e gerilemesiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirmesi beklenmiyor.

05.02.2026 - 12:45 | | Foreks Haber
Banka, fonlama faiz aralığının 2026 boyunca %3,5-3,75 seviyesinde korunacağını öngördü. 2027’nin üçüncü çeyreğinde ise 25 baz puanlık artışla üst bandın %4’e çıkarılacağını tahmin etti.

Feroli, iş gücü piyasasında yeniden zayıflama veya enflasyonda belirgin düşüş olması halinde Fed’in bu yıl içinde gevşeme ihtimalinin hala bulunduğunu, ancak ikinci çeyrekte iş gücü piyasasının sıkılaşmasını ve dezenflasyon sürecinin yavaş ilerlemesini beklediklerini söyledi.

