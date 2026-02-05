JP Morgan, Fed'den faiz indirimi beklemiyor

Banka, fonlama faiz aralığının 2026 boyunca %3,5-3,75 seviyesinde korunacağını öngördü. 2027’nin üçüncü çeyreğinde ise 25 baz puanlık artışla üst bandın %4’e çıkarılacağını tahmin etti.

Feroli, iş gücü piyasasında yeniden zayıflama veya enflasyonda belirgin düşüş olması halinde Fed’in bu yıl içinde gevşeme ihtimalinin hala bulunduğunu, ancak ikinci çeyrekte iş gücü piyasasının sıkılaşmasını ve dezenflasyon sürecinin yavaş ilerlemesini beklediklerini söyledi.