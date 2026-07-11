Kadın girişimci Brezilya'dan getirdiği 35 gebe angusla üretimi artırdı

Koçarlı ilçesinde yaşayan Esra Kale, yıllar önce büyükbaş hayvancılık yapan üreticilerin videolarını izledikten sonra bu sektöre ilgi duydu. Hayalinin peşinden giden Kale, iki yıl önce Söke ilçesinde kiraladığı bir besihanede büyükbaş hayvancılığa başladı. Geçen yıl Koçarlı'da kendi işletmesini satın alarak yatırımlarını büyüten Kale, bu yıl Brezilya'dan ithal edilen 35 gebe angus düveyi işletmesine kazandırdı. Yaklaşık 30 günlük yolculuğun ardından Aydın'a ulaşan hayvanlarını büyük bir heyecanla karşılayan Kale, bu yatırımla kendi besilik materyalini üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Kale, "12 yıl önce bir hayal kurduk. İki yıl önce de hayalimizi gerçekleştirmeye karar verdik. Bir işletme kiraladık. Evimizi, arabamızı sattık, hayvanlarımızı aldık. Bir yıl boyunca kiralık yerde hayvanlarımıza bakmaya devam ettik. Sonra bu işi çok sevdiğimizi, üretimin bizim için çok önemli olduğunu anladık. Geçen sene yerimizi aldık. İşletmemizi kurduk. Brezilya'dan 35 tane gebe angus düvemizi üretim için getirdik. Kendi besilik materyalimizi kendimiz üretmek için getirdik. Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Aslında hobi olarak başladık. Küçük bir bahçeli evimiz, birkaç tane hayvanımız olsun diye başlamıştık ama yıllar geçtikçe hayallerimiz büyüdü. O küçük evimizden işte küçük bir işletmemizden büyük bir işletmeye sahip olduk" ifadelerini kullandı.

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'TEK FARKIM HAYALLERİMDEN VAZGEÇMEMİŞ OLMAM'

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Kale, "Göründüğü kadar kolay değil ama korktuğunuz kadar da zor değil. Kadın demek zaten bereket demek, üretim demek. Sabahları erkenden kalkıyorum hayvanlarımı yemliyorum, hayvanlara bakıyorum. Doğumu yaklaşan hayvanları kontrol ediyorum. Doğumlarımız oluyor, buzağılarımızı kontrol ediyoruz. Yeri geliyor, buzağıların başında sabaha kadar ahırda yatıyoruz. Benim diğer kadınlardan ne eksiğim ne de fazlam var. Benim tek farkım hayallerimden vazgeçmemiş olmam. Bütün arkadaşlarıma, bütün kadın üreticilere, bu işi yapmak isteyen insanlara öneriyorum, tavsiye ediyorum. Korkmasınlar, hayallerinin peşinden gitsinler."(DHA)