İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek rakımlı yayla ve meralara bırakılan kovanlarda üretilen Ardahan çiçek balı, kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Dil uzunluğu ve soğuk iklime dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek, dünyanın önemli 4 arı ırkı arasında gösterilen Kafkas arısından elde edilen bal, tüketicilerden ilgi görüyor.

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Ardahan Arıcılar Birliğine üye yaklaşık 650 arıcı, 35 bin kovanda bal üretimi gerçekleştiriyor. Merkeze bağlı Çataldere köyünde de arıcılar sezonun son sağım çalışmalarını sürdürüyor. Sekiz kişilik ekibin yürüttüğü hasat çalışmasında kovanlardan ortalama 15-20 kilogram bal elde edildi.

Kentte 10 Ağustos'ta başlanan bal sağımında sona yaklaşılırken, peteklerden alınan sırlar temizlendikten sonra petekler süzüm makinelerine konuluyor. Süzülen bal, kavanoz ve tenekelere doldurularak satışa sunuluyor.

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BAL SAĞIMININ YÜZDE 90'I TAMAMLANDI

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, AA muhabirine, bu yıl sezonun sonuna gelindiğini, bal sağımının yüzde 90'ının tamamlandığını söyledi. Bu yıl bal veriminin bölgelere göre farklılık gösterdiğini belirten Evliyaoğlu, bazı alanlarda geçen yıla kıyasla yüksek, bazı bölgelerde ise düşük verim alındığını ifade etti.

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Evliyaoğlu, bu sezon yaklaşık 300-400 ton bal üretimi beklediklerini, iklim koşullarının üretimde belirleyici olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

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"Benim olduğum rakımlarda verim kovan başına ortalama 8 kilograma düşüyor ama bazı bölgelerimizde kovan başına 12 kilogramlara kadar çıktığını sahada takip ediyorum. Bunun iklimden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bazı bölgelerde şiddetli yağış bitkileri etkilerken, hafif yağış alan yerlerde bal verimi daha yüksek oldu."

"2026 BİZİM İÇİN VERİMLİ BİR YIL OLDU"

Çataldere köyünde arıcılık yapan Büşra Bilgin de sezonun kendileri açısından verimli geçtiğini anlattı. Bilgin, arıcılara bereketli sezon dileyerek, "Bal sağımımız kovanlarda 15 kilo olan var, 40 kilo, 35 kilo olan var. Ortalama 15-20 kilo aldık. Üçlü kovanlarımızı açarken de bu belliydi zaten. 2026 bizim için verimli bir yıl oldu." şeklinde konuştu.

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İstanbul'dan gelen ve ilk kez bal hasadına katılan Taner Orak da "İlk defa böyle denk geldim. Hoşuma gitti. İnşallah bir daha geleceğim." ifadelerini kullandı.