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UzmanparaKahve devinde alarm zilleri! Starbucks 250 şubesini kapatıyor
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Kahve devinde alarm zilleri! Starbucks 250 şubesini kapatıyor

25.09.2026 - 07:38 | Son Güncellenme:

#Starbucks#Kahve Zincirleri#Finansal Performans

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, Kuzey Amerika'da yaklaşık 250 kahve mağazasını kapatacağını duyurdu.

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Kahve devinde alarm zilleri Starbucks 250 şubesini kapatıyor

Starbucks Operasyon Direktörü Mike Grams tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Amerika'daki kahve mağazalarının dikkatle değerlendirildiği ve müşteriler ile çalışanlara istenen deneyimin istikrarlı biçimde sunulamayacağı ya da kabul edilebilir finansal performansa ulaşma yolunun bulunmadığı lokasyonların belirlendiği belirtildi.

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Açıklamada, bu kapsamda, bu hafta ilerleyen günlerde yaklaşık 250 kahve mağazasının kapatılacağı ve bu sayının Kuzey Amerika'daki 18 binden fazla kahve mağazasının yaklaşık yüzde 1'ine karşılık geldiği kaydedildi.

Şirketin portföyünü yönetmesinin bir parçası olarak her yıl bazı kahve mağazalarının kapatıldığı, bazılarının ise açıldığı belirtilen açıklamada, Kuzey Amerika'da büyüme taahhüdünün sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "Herhangi bir kahve mağazasını kapatmak zor bir karardır ve bugünkü haberin bundan etkilenecek çalışanlar, müşteriler ve topluluklar için zor olacağını biliyoruz." ifadesi yer aldı.

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