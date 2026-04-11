Kamu bankalarının yönetim kurulu üyelerinin yakınlarına kredi kullandırmada yeni sınırlama
Kamu bankalarının yönetim kurulu üyelerinin yakınlarına kredi kullandırmada yeni sınırlama

11.04.2026 - 11:05 | Son Güncellenme:

#Kamu Bankaları#Kredi Kullanımı#Ziraat Bankası

Kamu bankalarında yönetim kurulu üyelerinin yakınlarının kredi kullanımına ilişkin sınırlama genişletilerek ikinci dereceye kadar akrabaları da kapsama dahil edildi.

Kamu bankalarının yönetim kurulu üyelerinin yakınlarına kredi kullandırmada yeni sınırlama

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın olağan genel kurulları 9 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirildi.

Genel kurullarda yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçiminin yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin yakınlarının bu bankalardan kredi kullanımına ilişkin bir sınırlamaya da yer verildi.

Bankacılık Kanunu (5411 sayılı) uyarınca banka yönetim kurulu üyeleri ile eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının, ilgili bankadan kredi ve kredi kartı kullanımında belirli sınırlamaları bulunurken, bu kişiler yönetim kurulu üyelerinin aylık net ücretinin 5 katını aşmamak üzere kredi kullanabiliyor. Ayrıca, aylık net ücretlerin 3 katını aşmamak üzere de çek karnesi ve kredi kartı kullanabiliyor.

Dün gerçekleştirilen genel kurullarda söz konusu sınırlama, eş ve velayet altındaki çocuklarla birlikte ikinci dereceye kadar akrabaları da kapsayacak şekilde genişletildi. Böylece yönetim kurulu üyelerinin anne, baba, kardeş gibi yakınları da kişinin yönetim kurulunda bulunduğu bankadan kanundaki sınırlar çerçevesinde kredi, çek karnesi ve kredi kartı kullanabilecek. Belirtilen kişilerce bu sınırların üzerinde kullanım yapılması mümkün olmayacak.

Kurumsal yönetim ilkelerini daha üst noktalara çıkarma çabasının bir göstergesi

Değişikliğin kapsamına Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sübvanse edilen Hazine faiz destekli krediler dahil edilmedi. Bilindiği üzere tarımsal üreticilere bu krediler Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla, esnaf ve sanatkarlara ise Halkbank tarafından sunuluyor. Söz konusu kredilerin sadece belirli kamu bankaları tarafından kullandırılması dikkate alınarak kişilerin bu kredilere erişiminin kısıtlanmaması da gözetilmiş oldu.

Genel kurullarda yapılan söz konusu değişiklik, Hazine ve Maliye Bakanlığının kurumsal yönetimin dayandığı temel ilkeler olan hesap verebilirlik, sorumluluk ve şeffaflık ilkelerini kamu işletmelerinde daha üst noktalara çıkarma çabasının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın gözü Pakistanda ABD-İran görüşmesine damga vuran rest: 30 dakika içinde vururuz
Dünyanın gözü Pakistan'da! ABD-İran görüşmesine damga vuran rest: 30 dakika içinde vururuz
İsraili tedirgin eden ertesi gün senaryosu İspanyanın Türkiyedeki sessiz hamlesi
İsrail'i tedirgin eden 'ertesi gün' senaryosu! 'İspanya'nın Türkiye'deki sessiz hamlesi'
İspanyol basını Galatasarayın Osimhen kararını duyurdu Dudak uçuklatan bonservis
İspanyol basını Galatasaray'ın Osimhen kararını duyurdu! Dudak uçuklatan bonservis
16 günde evlendiler, takıları eski bir minibüse yatırdılar Kira yok, elektrik-su bedava
16 günde evlendiler, takıları eski bir minibüse yatırdılar! 'Kira yok, elektrik-su bedava'
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginPetrol tankeri savaş uçağını, bombayı yendi!..
Melih Aşık
Melih AşıkERENKÖY HATIЯASI
Cem Kılıç
Cem KılıçİSG eğitimleri için yeni dönem
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluBizim ünlülerin samimiyet testi!
Deniz Kilislioğlu
Deniz Kilislioğluİslamabad’da tarihi masa
Cansen Erdoğan (Avukat – Yazar)
Cansen Erdoğan (Avukat – Yazar)YANKI
İlgili Haberler
Beşiktaştaki terör saldırısına ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
Son dakika: Kütahyada 4.8 büyüklüğünde deprem Art arda sarsıntılar
Son dakika: Kütahya'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Art arda sarsıntılar
Ruslara kahkaha attıran olay başına dert oldu Tazminatsız işten kovuldu
Ruslara kahkaha attıran olay başına dert oldu! Tazminatsız işten kovuldu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: Türkiyenin hikayesi, sessiz bir devrimin hikayesidir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: Türkiye'nin hikayesi, sessiz bir devrimin hikayesidir