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Kamu İhale Kurumu 25 uzman yardımcısı alacak

30.10.2026 - 09:06 | Son Güncellenme:

#Kamu İhale Kurumu#KİK#Uzman Yardımcısı

Kamu İhale Kurumu (KİK), 25 kamu ihale uzman yardımcısı istihdam edecek.

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Kamu İhale Kurumu 25 uzman yardımcısı alacak

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, 7 hukuk fakültesi, 6 iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, 10 inşaat mühendisliği ve 2 makine mühendisliği mezunları olmak üzere 25 kamu ihale uzman yardımcısı alınacak.

Uzman yardımcılarının istihdamı için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınav yapılacak.

Sınav başvuruları 9 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım'da saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar sınava katılabilmek için e-Devlet (Kamu İhale Kurumu - Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı'nın 'https://kariyerkapisi.gov.tr' internet adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

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Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya yükseköğretim kurumlarından biri tarafından 19 Aralık'ta Ankara'da yapılacak. Sözlü sınav tarihi, yazılı sınavı kazanan adaylara daha sonra bildirilecek.

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