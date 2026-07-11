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Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak çocuk bakımevlerine dair yönetmelik değişti

11.07.2026 - 13:10 | Son Güncellenme:

#Çocuk Bakımevi Yönetmeliği#Kamu Kurumları#Çocuk Bakımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, kamu çalışanlarının iş ve aile yaşamı arasında sağlıklı bir denge kurabilmesi amacıyla hazırlanan, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak çocuk bakımevlerine dair yönetmelik değişti

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Yönetmelikte 1987'den bu yana uygulanan eski mevzuat, günümüz çalışma hayatının şartları doğrultusunda yenilendi.

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Buna göre, kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılmasını zorlaştıran fiziki ve bürokratik engeller kaldırıldı. Bu kapsamda bakımevi açılması için aranan asgari çocuk sayısı 50'den 30'a indirildi. 30 kamu görevlisinin yazılı talebi durumunda çocuk bakımevi açılması zorunlu tutuldu. Ayrıca yoğun talep olan yerlerde, 30 çocuğun altındaki kontenjanlarda da bakımevi açılabilmesine imkan tanındı.

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Doktor, hemşire, polis ve asker gibi nöbet usulü ya da vardiyalı çalışan kamu personelinin çocuk bakımında yaşadığı zorluklar dikkate alınarak, personelin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verebilecek, esnek çocuk bakımevlerinin açılmasının önü açıldı.

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Yönetmelikle bakımevlerinin fiziki mekan standartları, güncel mevzuat ve deprem güvenliği kriterleri ile tam uyumlu hale getirildi. Çocukların yaş gruplandırması ve personel görevlendirmeleri de çocukların psikolojik ve gelişimsel ihtiyaçları gözetilerek, yeniden düzenlendi.

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"Aile dostu çalışma hayatını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz"

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğimizle, kamu kurum ve kuruluşlarının personeline yönelik 0-6 yaş çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için önemli bir adım daha attık. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda, çocuklarımıza sunulan bakım ve eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmaya, çalışan anne ve babalarımızı desteklemeye ve aile dostu çalışma hayatını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Yönetmeliğimizin evlatlarımıza, ailelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

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