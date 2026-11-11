HABER MERKEZİ Kamuda çalışma hayatını yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler için hazırlıklar sürüyor. 2027 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda kamu personelinin ücret sisteminden görevde yükselme süreçlerine, esnek çalışma modellerinden kariyer mesleklerine kadar birçok başlıkta değişiklik öngörüldü.

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Program kapsamında kamu çalışanlarının ücret yapısının daha sade ve anlaşılır hale getirilmesi hedefleniyor. Farklı istihdam modelleriyle çalışan personelin mevcut ücret sistemi kapsamlı biçimde incelenecek. Yapılacak çalışmada görevlerin zorluk derecesi, yetki alanı ve sorumluluk düzeyleri dikkate alınacak.

Haziran 2026 itibarıyla kamuda 5 milyon 417 bin personelin istihdam edildiği belirtilirken, planlanan değişikliklerin milyonlarca kamu çalışanını ilgilendirmesi bekleniyor.

KAMUDA ÜCRET SİSTEMİ YENİDEN DÜZENLENECEK

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2027 yılı için hazırlanan programda öne çıkan başlıklardan biri kamu personelinin ücret sistemi oldu. Mevcut sistemde farklı statülerde çalışan personelin ücret yapılarının analiz edilmesi ve daha sade bir model oluşturulması planlanıyor.

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Yeni sistemin oluşturulmasında çalışanların yalnızca kadro ve unvanlarının değil, üstlendikleri görevlerin niteliğinin de dikkate alınması öngörülüyor.

Bu kapsamda iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeyleri temel ölçütler arasında yer alacak. Böylece kamu kurumlarında farklı statüler nedeniyle ortaya çıkan ücret yapısının daha anlaşılır ve sistematik hale getirilmesi amaçlanıyor.

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Ücret sistemine yönelik çalışmaların 2027 yılında yürütülmesi planlanırken, düzenlemenin kapsamı ve uygulama ayrıntılarının yapılacak analizlerin ardından netleşmesi bekleniyor.

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA MODELİ İÇİN HAZIRLIK

Kamu çalışanlarını ilgilendiren bir diğer önemli başlık ise esnek çalışma modelleri olacak. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda kamuda esnek çalışma uygulamalarının hayata geçirilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının 2027 yılında sürdürülmesi öngörüldü.

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Bu başlık altında kamu personelinin çalışma düzenine ilişkin yeni modellerin değerlendirilmesi planlanıyor. Hazırlanacak mevzuat çalışmasıyla esnek çalışma uygulamalarının hukuki altyapısının oluşturulması hedefleniyor.

Ancak hangi kurumlarda, hangi personel grupları için ve ne tür çalışma modellerinin uygulanacağına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmiş değil.

GÖREVDE YÜKSELMEDE LİYAKAT DÖNEMİ

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Kamu personelinin kariyer basamaklarını ilgilendiren görevde yükselme süreçlerinde de değişiklik yapılması planlanıyor. Programda, mevcut seçme ve değerlendirme yöntemlerinin liyakat esaslı tekniklerle geliştirilmesi hedefi yer aldı. Görevde yükselme süreçlerinde nesnel ve işlevsel ölçütlerin kullanılmasına yönelik kanuni düzenleme çalışması yürütülecek.

Bu düzenlemeyle kamu çalışanlarının üst kadrolara geçişinde daha ölçülebilir ve şeffaf kriterlerin oluşturulması amaçlanıyor.

Kamu kurumlarında açıktan atama ilanları ile kurum içi görevde yükselme ve unvan değişikliği süreçlerinin de Kariyer Kapısı üzerinden takip edilmesi planlanıyor. Böylece başvuru ve değerlendirme aşamalarının daha şeffaf şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

278 KAMU KURUMUNUN İSTİHDAM SÜREÇLERİ KARİYER KAPISI'NDA

2027 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda kamu istihdamına ilişkin mevcut veriler de paylaşıldı. Haziran 2026 itibarıyla kamuda toplam 5 milyon 417 bin personelin görev yaptığı belirtildi. Ayrıca bakanlıklar dahil 278 kamu kurumunun personel istihdam süreçlerini Kariyer Kapısı üzerinden yürüttüğü bilgisine yer verildi.

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Yeni dönemde dijital sistemlerin kamu personel yönetimindeki rolünün artırılması planlanıyor. Özellikle açıktan atama, kurum içi görevde yükselme ve unvan değişikliği süreçlerinin dijital ortamda izlenebilir olması üzerinde duruluyor.

KARİYER MESLEK PERSONELİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Kamu yönetiminde uzmanlık ve kariyer mesleklerinde görev yapan personel de yeni düzenleme hazırlığının kapsamına alındı. Programda, kariyer meslek personelinin etkinliğinin artırılması ve nitelikli çalışanların kamuda istihdamının devamlılığının sağlanması amacıyla kanuni düzenleme yapılması öngörüldü.

Hazırlanacak çalışmada kurumların ihtiyaçlarının dikkate alınması planlanıyor. Böylece kariyer mesleklerinde görev yapan personelin kamu hizmetlerine katkısının artırılması ve uzmanlaşmış insan kaynağının korunması hedefleniyor.

DÜZENLEMELER 2027 YILINDA GÜNDEMDE OLACAK

2027 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan hedefler, kamuda insan kaynakları yönetiminde kapsamlı bir değişim hazırlığına işaret ediyor.

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Ücret sisteminin sadeleştirilmesi, esnek çalışma modellerinin mevzuata kavuşturulması, görevde yükselmede liyakat esaslarının güçlendirilmesi ve kariyer mesleklerine ilişkin düzenlemeler önümüzdeki dönemin öncelikli başlıkları arasında bulunuyor.

Çalışmaların hayata geçirilmesiyle kamu personelinin ücret ve kariyer yapısında yeni bir dönemin başlaması hedefleniyor. Ancak düzenlemelerin çalışanlara nasıl yansıyacağı, ücretlerde ne tür değişiklikler yapılacağı ve esnek çalışma modelinin hangi alanları kapsayacağı hazırlanacak mevzuat ve uygulama kararlarıyla belli olacak.