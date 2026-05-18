Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaKamyonetin motorunda giden tamirci sosyal medyada gündem oldu: "Müşteriyi 40 bin liradan kurtardık"
HaberlerUzmanpara

Kamyonetin motorunda giden tamirci sosyal medyada gündem oldu: "Müşteriyi 40 bin liradan kurtardık"

18.05.2026 - 13:50 | Son Güncellenme:

#Motor Tamircisi#Oto Tamir#Mazot Kaçağı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arızayı tespit etmek için seyir halinde olan kamyonetin motor kısmına oturan tamirci konuştu.

Olay, dün İnegöl’ün Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi'nde meydana geldi. Arızalanan kamyoneti kontrol eden tamirci, sorunun kaynağını bulabilmek için aracın ön kısmına çıktı. Seyir halindeki kamyonetin motor bölümünde ilerleyen tamircinin tehlikeli yolculuğu çevredeki vatandaşlarca görüntülendi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Kamyonetin motorunda giden tamirci sosyal medyada gündem oldu: Müşteriyi 40 bin liradan kurtardık
İsrail ve Yunan basınında 'Mavi Vatan yasası' endişesi! Atina'nın karşı planı ortaya çıktı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİsrail ve Yunan basınında 'Mavi Vatan yasası' endişesi! Atina'nın karşı planı ortaya çıktıHaberi Görüntüle

Müşterisini ciddi bir masraftan kurtardığını söyleyen oto tamircisi Mesut Torun (40) olayı tüm detaylarıyla anlattı. Torun, "Arabada bir mazot kaçağı vardı. Durduğu yerde kaçırmıyordu araç, mecbur yüke bindiği zaman kaçırıyordu.

Kamyonetin motorunda giden tamirci sosyal medyada gündem oldu: Müşteriyi 40 bin liradan kurtardık

"BEN DE SONRADAN GÖRDÜM"

Bunu da test etmek için haliyle arabayı çalışır vaziyette denemek lazımdı. O yüzden böyle bir işe kalkıştık. Fazla gezmedik aslında, gezdiğimiz kilometre, kilometre değil de metre. 300-350 metre arasıydı. Fazla bir şey yoktu ama sonuçta arızayı da bulduk Allah'a şükür. Müşteriyi de 40 bin liradan kurtardık, yarı fiyatına maliyet ettik diyelim. Nokta atışı yapmak için bu hareketi yapmamız lazımdı. Ama halloldu çok şükür. Başka türlü olmuyordu çünkü hareket halinde denememiz lazımdı arabayı, yüke bindiği zaman yapıyordu bu. Denedik, gördük arızayı. Ben de sonradan gördüm.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Kamyonetin motorunda giden tamirci sosyal medyada gündem oldu: Müşteriyi 40 bin liradan kurtardık
Emekli promosyonunda mayıs yarışı kızıştı! Bankalarda toplam avantaj 80 bin TL'yi geçti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREmekli promosyonunda mayıs yarışı kızıştı! Bankalarda toplam avantaj 80 bin TL'yi geçtiHaberi Görüntüle

GÜZEL YORUMLAR VARDI!

Haberin Devamı

Akşamüstü gördüm. Şaşırdım ama bir yandan da iyi oldu. Güzel yorumlar vardı, bizim maksadımız işimizi iyi yapalım, onun için yaptık yani bu işi de. Çok nadiren ara sıra böyle bulamadığımız arızalar olduğu için yapıyoruz. Orada zaten benim el kısmım içeride, el kısmım oraya bağlıydı zaten. O şekilde ilerledik ama fazla hızlı yapmadık. Birinci kilometrede en fazla yaptığımız hız 20-25 kilometre" dedi.

Kamyonetin motorunda giden tamirci sosyal medyada gündem oldu: Müşteriyi 40 bin liradan kurtardık
EN ÇOK OKUNANLAR
İsrail ve Yunan basınında Mavi Vatan yasası endişesi Atinanın karşı planı ortaya çıktı
İsrail ve Yunan basınında 'Mavi Vatan yasası' endişesi! Atina'nın karşı planı ortaya çıktı
Köyde zincirleme facia 5 kişi tek tek ölüme indi, sadece 2si kurtuldu
Köyde zincirleme facia! 5 kişi tek tek ölüme indi, sadece 2'si kurtuldu
Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligi eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu İşte kura tarihi
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte kura tarihi
Soru işaretleri büyüyor: ABD Başkanı Trumpın heyetinden Çin dönüşü şok hamle Her şeyi imha edin
Soru işaretleri büyüyor: ABD Başkanı Trump'ın heyetinden Çin dönüşü şok hamle! 'Her şeyi imha edin'
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirYunanistan’ın kaç adasına çöküyoruz...
Tunca Bengin
Tunca BenginSiber sağanağa bulut şemsiyesi!..
Cem Kılıç
Cem Kılıçİkramiyeler bu hafta ödeniyor
Abdullah Karakuş
Abdullah Karakuşİstihbarat savaşları ve casusluk ağları
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalKendimizi İranlının yerine koyarsak
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesTatlı yemeden de şeker neden yükselir?
Asu Maro
Asu MaroHaftanın tiyatro haritası
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerZayıflayan Toplumsal Bağışıklık ve Artan Bağımlılıklar
İlgili Haberler
İletişim Başkanı Duran: İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık hiçbir şekilde kabul edilemez
İletişim Başkanı Duran: İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık hiçbir şekilde kabul edilemez
Konya’daki kayıp dosyasında korkunç gerçek DNA incelemesi cinayeti ortaya çıkardı
Konya’daki kayıp dosyasında korkunç gerçek! DNA incelemesi cinayeti ortaya çıkardı
Belediye başkanı anahtarını unuttu Kapıyı kedisi Fred açtı
Belediye başkanı anahtarını unuttu! Kapıyı kedisi 'Fred' açtı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sumud Filosuna İsrail’in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sumud Filosuna İsrail’in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır