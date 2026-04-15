Kanada akaryakıtta vergiyi askıya aldı

15.04.2026 - 09:14 | Son Güncellenme:

#Kanada#Akaryakıt#Vergi İndirimi

Kanada Başbakanı Mark Carney, benzin, dizel ve havacılık yakıtı üzerindeki federal vergiyi, geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Carney, Ottawa'da basına yaptığı açıklamada, benzin, dizel ve havacılık yakıtları üzerinden alınan özel tüketim vergisinin Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz nedeniyle geçici olarak askıya aldıklarını söyledi.

Bu yolla ülke vatandaşlarını bir süre rahatlatmayı amaçladıklarını belirten Carney, söz konusu değişiklikle benzin fiyatlarında 20 Nisan'dan başlayarak 7 Eylül'e kadar litre başına 10 sent, dizel fiyatlarında ise litre başına 4 sent indirim uygulanacağını bildirdi.

Carney, yapılan indirimin Kanadalıların "kısa vadeli baskıları" aşmalarına yardımcı olacağını vurgulayarak, özel tüketim vergisinin kısa süreli kaldırılmasının ülkeye yaklaşık maliyetinin 2,4 milyar dolar olacağını kaydetti.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırı başlatmasının ardından dünyanın enerji ihtiyacının 5'te 1'inin karşılandığı Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatlar, büyük ölçüde durma noktasına gelmiş ve bu nedenle, Kanada ve ABD dahil, dünyanın birçok ülkesinde yakıt fiyatları yükselmişti.

