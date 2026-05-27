Kapadokya'da bayram tatili yoğunluğu! Otellerin yüzde 80'i doldu
Kapadokya'da bayram tatili yoğunluğu! Otellerin yüzde 80'i doldu

27.05.2026 - 14:46 | Son Güncellenme:

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Kurban Bayramı’nda yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.

Kapadokya Bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli turistik konaklama tesisleri ile butik oteller, bayram nedeniyle yüzde 80 doluluğa ulaştı. 9 günlük bayram tatilinin fırsat bilen turistler, bölgede sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan ATV turları, safariler, bisiklet, deve turları ve doğa yürüyüşü gibi birçok aktiviteyi deneyimlerken; tarihi mekanları da geziyor.

'BAYRAMDA AYRI BİR GÜZEL OLUYOR'

İstanbul’dan Kapadokya’ya geldiğini söyleyen Havva Kahraman, "Bayramda Kapadokya’yı geziyoruz çok güzel, buraları çok beğendik. Çocuklarla ilk defa geliyoruz burada değişik bir bayram yapalım dedik burada herkesin bayramını kutluyorum iyi bayramlar" dedi. Konya’dan gelen Resul Şahin ise, "Kapadokya’ya ailemizle birlikte geldik. Güzellikleri görmeye geldik. Bayramda da boş durmayalım diye düşündük herkese iyi bayramlar diliyoruz" diye konuştu.

Mahmut Sami Çelebi ise İstanbul’dan geldiğini belirterek, "Her yıl Nevşehir, Ürgüp, Avanos’a geliyoruz. Turistlerle iç içe. Burayı gerçekten seviyoruz. İstanbul'dan geldiğimiz için havası biraz daha temiz geliyor. Bayramda burası ayrı bir güzel oluyor, kalabalık oluyor. Buradaki insanlar ve satıcılar insanlara daha yakın iç, içe çıkın çıkın gelin gerçekten güzel bir yer" ifadelerini kullandı.

'GÜZEL BİR DENEYİM OLDU'

Konya’ın Beyşehir ilçesinden gelen bir vatandaş ise "Müslüman din kardeşlerimizin hepsinin Kurban Bayramı’nı kutluyorum. 9 günlük bayram tatilini Nevşehir’de değerlendirmek için geldik. Eşimle birlikte ilk tatilimiz. Balayından sonra buranın tarihi bir dokusu var. Tarihi bir geçmişi var. Burayı görüp canlı, canlı yaşamak için burayı tercih ettik. Bizim için güzel bir deneyim oldu, ilk defa geliyoruz. Daha önce internetten, sanal medya üzerinden takip ediyorduk. Kendimiz gelip canlı canlı kendi gözümüzle görmek istedik. Gayet güzel görünüyor. Gezmeye yeni başladık. Günümüzü burada geçireceğiz. İnşallah keyifli ve güzel geçer diye düşünüyorum herkese iyi bayramlar" dedi.

