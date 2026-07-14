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Kapalıçarşı'da 3 bin liralık dönere inceleme! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

14.07.2026 - 09:47 | Son Güncellenme:

#Ticaret Bakanlığı#Kapalıçarşı#Döner Skandalı

Ticaret Bakanlığı Kapalıçarşı'da bir işletmede 3 bin liraya döner satıldığına ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine inceleme başlattı.

Kapalıçarşıda 3 bin liralık dönere inceleme Ticaret Bakanlığı harekete geçti

T.C. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medyada Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir işletmede 3 bin liraya döner satıldığına yönelik paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığı ekiplerinin inceleme başlattığını bildirdi.

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İŞLETMEYE PARA CEZASI UYGULANDI

Kaplan'ın aktardığına göre, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ile Fatih Belediyesi zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, işletmede 100 gram dönerin 600 liradan satışa sunulduğu tespit edildi. Haksız fiyat artışı kapsamında 4 ürün için tutanak düzenlenirken, hazırlanan tutanak ve ilgili bilgi-belgeler değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

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Denetimlerde ayrıca, işletmede satılan 12 üründe Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı şekilde ürünlerin centilitre (cl) ve mililitre (ml) bilgilerinin yer almadığı belirlendi. Söz konusu aykırılık nedeniyle işletmeye idari para cezası uygulandı.

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Kaplan, Ticaret Bakanlığı'nın tüketicilerin haklarını korumak, haksız fiyat uygulamalarıyla mücadele etmek ve adil ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

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