Kapasite kullanım oranı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Buna göre, mart ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1761 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı değişmeyerek yüzde 74 olarak hesaplandı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO) ise martta geçen aya göre 0,2 puan azalışla yüzde 73,3 seviyesinde gerçekleşti.