Bursa’nın simge lezzetlerinden cantık, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı denetim sonuçlarında yer aldı. Osmangazi’de faaliyet gösteren Acı Dayı Cantık Salonu’ndan alınan çiğ harcın incelenmesi sonucunda, dana eti olarak kaydedilen üründe tek tırnaklı hayvan eti bulunduğu bildirildi.

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Bakanlığın yayımladığı “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesinde işletmenin adı ve incelemeye konu olan ürün bilgisi açıklandı. Paylaşılan kayıt, cantık hazırlanmasında kullanılan çiğ et harcına ilişkin tespiti ortaya koydu.

“DANA ETİ” OLARAK KAYDEDİLEN HARÇ İNCELENDİ

Listede işletme, “Pideci Un Mamülleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi–Acı Dayı Cantık Salonu” adıyla yer aldı. Denetim kapsamında alınan ürün ise kayıtlara “Çiğ Cantık Harcı (Dana Eti)” olarak geçti.

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Bu numuneye yönelik incelemede tek tırnaklı hayvan eti tespit edildiği açıklandı. Böylece ürünün dana eti olarak belirtilmesine rağmen, analiz sonucunda harçta farklı bir hayvan grubuna ait et bulunduğu bildirildi.

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NUMUNE 8 HAZİRAN 2026’DA ALINDI

Bakanlığın paylaştığı bilgilerde numunenin alınma tarihi de belirtildi. Acı Dayı Cantık Salonu’ndaki denetime konu çiğ cantık harcından 8 Haziran 2026 tarihinde numune alındığı açıklandı.

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Yayımlanan sonuç, bu tarihte alınan numunenin incelemesine dayanıyor. Kayıtlarda tespitin yapıldığı ürün, işletmenin cantık hazırlanmasında kullandığı “Çiğ Cantık Harcı (Dana Eti)” olarak tanımlanıyor. İşletmeden alınan ve “dana eti” olarak belirtilen çiğ cantık harcı numunesinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

Acı Dayı Cantık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kamuoyu duyurusunda, işletmemizden alınan “Çiğ Cantık Harcı (Dana Eti)” numunesinde uygunsuzluk tespit edildiği bildirilmiştir. Bu bulguyu ciddiyetle değerlendiriyor; Bursa kamuoyunda ve müşterilerimizde oluşan kaygı nedeniyle derin üzüntümüzü paylaşıyoruz.

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Acı Dayı, 1958 yılında Necmettin Pideci ile başlayan, Yusuf Pideci ve üçüncü kuşakta Mete Pideci ile devam eden bir aile işletmesidir. Bu miras, müşterilerimize ve Bursa’nın gastronomi kültürüne karşı sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır.

Bizim için asıl sorumluluk, yalnızca bugünü açıklığa kavuşturmak değil, yarın aynı kaygının tekrar yaşanmamasını sağlamaktır. Bu nedenle tedarik ve üretim süreçlerimizi baştan sona gözden geçiriyor, hammadde ve ürünlerimizi belgeli numune alma ve analizlerle kontrol ediyor, tüm süreci uluslararası standartlara uygun, şeffaf ve titiz bir anlayışla yürütüyoruz.

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Nitekim, söz konusu idari işleme karşı Bursa 2. İdare Mahkemesi nezdinde dava açılmış olup yargılama halen devam etmektedir. Uyuşmazlık mahkeme önünde incelenirken sonuçlanmamış bir iddianın kamuoyuyla paylaşılmış olması bizi ve yıllardır güvenle hizmet verdiğimiz müşterilerimizi oldukça şaşırtmıştır.

Tamamlanan çalışmaları, alınan somut önlemleri, doğrulanmış sonuçları ve nihai yargı kararını şeffaf biçimde kurumsal hesaplarımızdan paylaşacağız.