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Kara para ile mücadelede yeni düzenleme! Karar Resmi Gazete'de, parasal sınırlar değişti

07.10.2026 - 08:14 | Son Güncellenme:

#Kara Para#Finansal İşlemler#Kimlik Tespiti

Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede uygulanan kimlik tespiti kuralları değişti. Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerindeki parasal sınır 185 bin liradan 370 bin liraya yükseltilirken, elektronik transferlerde 15 bin liralık eşik 30 bin liraya çıkarıldı. İnternet ve mobil kanallarda SMS ile müşteri doğrulamasına ilişkin güvenlik şartları da düzenlendi.

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Kara para ile mücadelede yeni düzenleme Karar Resmi Gazetede, parasal sınırlar değişti

Finansal işlemlerde müşterilerin kimlik bilgilerinin alınması ve doğrulanmasına ilişkin parasal eşikler yeniden belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında uygulanan kimlik tespiti yükümlülüklerinde yeni sınırlar getirildi.

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Düzenleme, parasal tutarların yanı sıra internet ve mobil kanallardan yapılan işlemlerde kullanılacak müşteri doğrulama yöntemlerini de kapsıyor. Daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilen tek kullanımlık SMS koduyla kimlik doğrulaması yapılabilecek. Bu yöntemin kullanımında ise işlemin risk düzeyine uygun güvenlik önlemleri aranacak.

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NAKİT, DÖVİZ VE KUYUMCULUK İŞLEMLERİNDE SINIR 370 BİN LİRA

Yeni düzenlemeyle nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespitini gerektiren parasal sınır iki katına çıkarıldı. Daha önce 185 bin lira olarak uygulanan eşik, 370 bin lira olarak yeniden belirlendi.

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Buna göre, işlem tutarının 370 bin lira veya üzerinde olması durumunda müşterinin kimlik bilgilerinin alınması ve bu bilgilerin doğrulanması gerekecek. Müşteri adına hareket eden kişilerin bulunması halinde, bu kişiler için de kimlik tespiti yapılacak.

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Değişiklik, kimlik tespitine ilişkin parasal eşiği yükseltirken, belirlenen tutara ulaşan işlemlerde müşterinin ve onun adına işlem yapan kişilerin kimliğinin doğrulanması yükümlülüğünü sürdürüyor.

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BAĞLANTILI İŞLEMLERİN TOPLAMI DA DİKKATE ALINACAK

Kimlik tespiti açısından yalnızca tek bir işlemin tutarına bakılmayacak. Birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplamı da değerlendirmeye alınacak.

Bağlantılı işlemlerin toplam tutarının 370 bin liraya ulaşması veya bu tutarı aşması halinde de kimlik bilgilerinin alınması ve doğrulanması gerekecek. Böylece parasal sınırın uygulanmasında, tek işlem ile bağlantılı işlemlerin toplamı birlikte gözetilecek.

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Müşterinin ve müşteri adına hareket eden kişilerin kimlik tespitinin yanında, işlemin gerçek faydalanıcısının belirlenmesine yönelik gerekli tedbirler de uygulanacak.

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ELEKTRONİK TRANSFERLERDE YENİ EŞİK 30 BİN LİRA

Elektronik transferlere ilişkin kimlik tespiti sınırında da artış yapıldı. Daha önce 15 bin lira olan parasal eşik, yeni düzenlemeyle 30 bin liraya yükseltildi.

Elektronik transferler, dijital kimlik tespiti ve basitleştirilmiş tedbirler kapsamında kimlik tespiti yapılması gereken parasal sınır böylece iki katına çıkarılmış oldu.

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Düzenlemenin parasal eşiklere ilişkin bölümünde, nakit, döviz ve kuyumculuk işlemleri için 370 bin lira; elektronik transferler ile belirtilen diğer uygulamalar için ise 30 bin lira sınırı öne çıktı.

BANKALAR VE ÖDEME KURULUŞLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ DEĞİŞTİ

Değişiklikler, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile hayata geçirildi.

Yönetmelikle bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası kuruluşları, portföy yönetim şirketleri ile elektronik para ve ödeme kuruluşlarının kimlik tespitine ilişkin yükümlülüklerinde değişikliğe gidildi.

Bu kuruluşların müşteri kimliğini doğrularken uygulayacağı parasal sınırlar yeniden belirlenirken, dijital kanallarda kullanılabilecek doğrulama yöntemlerinin taşıması gereken şartlar da düzenlendi.

İNTERNET VE MOBİL İŞLEMLERDE SMS İLE DOĞRULAMA

Yeni düzenleme, finansal kuruluşların internet ve mobil kanallarda müşterilerini doğrulamak için kullanacağı yöntemlere de açıklık getirdi.

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Müşterinin daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilen tek kullanımlık SMS doğrulama kodu, yani SMS OTP, kimlik doğrulamasında kullanılabilecek.

Bu yöntemle doğrulama yapılması halinde müşteriden imza örneği alınması gerekmeyecek. Ancak SMS ile doğrulamanın, düzenlemede belirtilen güvenlik şartlarını karşılaması zorunlu olacak.

DOĞRULAMA YÖNTEMİ İŞLEMİN RİSKİNE UYGUN OLACAK

SMS koduyla kimlik doğrulamasında kullanılacak yöntemin, yapılacak işlemin niteliğine ve risk düzeyine uygun olması gerekecek.

Yöntem, işlemi gerçekleştiren kişinin daha önce kimliği tespit edilmiş müşteri olduğuna ilişkin yeterli güvence sağlamalı. Bu nedenle doğrulama sürecinde, kullanılan yöntemin müşterinin kimliğiyle işlem arasındaki bağlantıyı güvenilir biçimde kurması şartı aranacak.

Ayrıca yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapması riskine karşı uygun güvenlik önlemlerinin bulunması gerekecek. Böylece internet ve mobil kanallarda SMS ile doğrulama yapılırken, işlemin taşıdığı risk ve müşteri adına yetkisiz işlem yapılması ihtimali birlikte dikkate alınacak.

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