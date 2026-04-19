Karadeniz'in su ürünleri ihracatı 85 milyon doları aştı

19.04.2026 - 16:58 | Son Güncellenme:

Karadeniz Bölgesi'nden bu yılın ocak-mart döneminde yapılan su ürünleri ihracatı 85 milyon 610 bin 687 dolara ulaştı.

Karadenizin su ürünleri ihracatı 85 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, su ürünleri ihracatında adından söz ettiren Karadeniz'den, yılın ilk çeyreğinde 22 ülkeye dış satım yapıldı.

Bölgeden bu yılın ilk üç ayında 11 bin 289 ton su ürünü ihraç edilerek 85 milyon 610 bin 687 dolar gelir sağlandı.

Geçen yılın aynı döneminde ise 8 bin 665 ton karşılığı 61 milyon 918 bin 4 dolarlık su ürünü dış satımı gerçekleşti. Böylece Karadeniz'den yapılan su ürünü ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 30, değerde ise yüzde 38 artış oldu.

Su ürünlerine en çok talep ise Rusya, Yunanistan ve Birleşik Krallık'tan geldi.

Karadeniz'den ilk çeyrekte Rusya Federasyonu'na 33 milyon 517 bin 534 dolar, Yunanistan'a 12 milyon 17 bin 595 dolar, Birleşik Krallık'a da 11 milyon 35 bin 92 dolar değerinde su ürünü dış satımı yapıldı.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminden farklı Filipinler, İspanya, Portekiz ve Avustralya'ya da bu dönem su ürünü ihraç edildi.

"HEDEFİMİZ, YENİ ÜLKELERE AÇILARAK İHRACAT AĞIMIZI DAHA DA GENİŞLETMEK"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, yılın ilk çeyreğinde su ürünleri ihracatındaki artıştan memnun olduklarını söyledi.

Su ürünlerinin bölgenin önemli ihraç kalemlerinden olduğuna dikkati çeken Kalyoncu, sektörün uluslararası pazarda her geçen gün daha fazla talep gördüğünü ifade etti.

Kalyoncu, sektör açısından yeni pazarlara ihracat gerçekleştirilmesinin son derece önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki süreçte hedefimiz, yeni ülkelere açılarak ihracat ağımızı daha da genişletmek. Özellikle Uzak Doğu ve farklı kıtalarda alternatif pazarlara yönelik çalışmalarımız sürüyor. Yıl sonu itibarıyla su ürünleri ihracatında daha yüksek rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Sektör olarak üretimden ihracata kadar tüm aşamalarda kaliteyi ön planda tutarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceklerine işaret eden Kalyoncu, "Hem avcılıkta hem de yetiştiricilikte sürdürülebilirliği esas alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda kalite standartlarını yükseltmeye, izlenebilirliği artırmaya ve uluslararası kriterlere uygun üretimi yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

