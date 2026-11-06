Karar Resmi Gazete'de! Golden Global Yatırım Bankası'nın faaliyetlerine son verildi

BDDK’nin Golden Global Yatırım Bankası AŞ’ye ilişkin aldığı yeni karar, finans sektöründe gündem yarattı. Kurul, 4 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda bankanın faaliyet izninin kaldırılmasını kararlaştırdı.

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Böylece banka, daha önce başlayan süreçte bir adım daha ileri gidilerek bankacılık faaliyetlerini sürdürme hakkını tamamen kaybetmiş oldu.

KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

BDDK tarafından alınan kararın ayrıntıları 6 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete’de kamuoyuyla paylaşıldı. Yayımlanan kurul kararında, Golden Global Yatırım Bankası AŞ’nin faaliyet izninin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında kaldırıldığı belirtildi.

BDDK’nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Kurulun 04 Kasım 2026 tarihli toplantısında, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir.”

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YASAL DAYANAK BANKACILIK KANUNU’NUN 71. MADDESİ

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Faaliyet izninin kaldırılması kararının hukuki dayanağını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi oluşturdu.

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Söz konusu düzenleme, bankacılık faaliyetlerinin devamına ilişkin belirli şartların ortadan kalkması veya kanunda belirtilen durumların oluşması halinde BDDK’ye faaliyet iznini kaldırma yetkisi tanıyor.

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Kurulun aldığı son kararla birlikte Golden Global Yatırım Bankası’nın bankacılık sektöründeki faaliyet yetkisi sona ermiş oldu.

BANKA DAHA ÖNCE TMSF’YE DEVREDİLMİŞTİ

Golden Global Yatırım Bankası hakkındaki süreç yalnızca faaliyet izninin kaldırılmasıyla başlamadı. BDDK, 16 Eylül 2026 tarihinde aldığı kararla bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesine karar vermişti. Bu gelişmenin ardından bankanın yönetim ve faaliyet süreci TMSF çatısı altında yürütülmeye başlanmıştı.

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4 Kasım’da alınan ve 6 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanan son kararla ise bankanın faaliyet hakkı tamamen ortadan kaldırıldı.

Böylece TMSF’ye devirle başlayan süreç, bankacılık faaliyet izninin iptal edilmesiyle yeni bir aşamaya taşındı.

FAALİYET HAKKI TAMAMEN SONA ERDİ

BDDK’nin son kararıyla birlikte Golden Global Yatırım Bankası AŞ’nin Türkiye’de bankacılık faaliyeti yürütmesine imkan tanıyan izin resmen kaldırıldı.

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Banka önce ABD’nin yaptırım listesine alınmış, ardından BDDK kararıyla TMSF’ye devredilmişti. Son olarak faaliyet izninin kaldırılmasıyla birlikte Golden Global Yatırım Bankası’nın bankacılık sektöründeki faaliyet dönemi sona ermiş oldu.

Kararın ardından bankaya ilişkin tasfiye, alacak, borç ve diğer mali süreçlerin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi bekleniyor.