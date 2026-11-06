Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaKarar Resmi Gazete'de! Golden Global Yatırım Bankası'nın faaliyetlerine son verildi
HaberlerUzmanpara

Karar Resmi Gazete'de! Golden Global Yatırım Bankası'nın faaliyetlerine son verildi

06.11.2026 - 07:26 | Son Güncellenme:

#BDDK Kararı#Resmi Gazete#Yatırım Bankacılığı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Golden Global Yatırım Bankası AŞ hakkında dikkat çeken bir karara imza attı. Daha önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen bankanın faaliyet izni tamamen kaldırıldı. Karar, 6 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Karar Resmi Gazetede Golden Global Yatırım Bankasının faaliyetlerine son verildi

BDDK’nin Golden Global Yatırım Bankası AŞ’ye ilişkin aldığı yeni karar, finans sektöründe gündem yarattı. Kurul, 4 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda bankanın faaliyet izninin kaldırılmasını kararlaştırdı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Böylece banka, daha önce başlayan süreçte bir adım daha ileri gidilerek bankacılık faaliyetlerini sürdürme hakkını tamamen kaybetmiş oldu.

KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

BDDK tarafından alınan kararın ayrıntıları 6 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete’de kamuoyuyla paylaşıldı. Yayımlanan kurul kararında, Golden Global Yatırım Bankası AŞ’nin faaliyet izninin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında kaldırıldığı belirtildi.

BDDK’nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Kurulun 04 Kasım 2026 tarihli toplantısında, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir.”

Haberin Devamı
Bakan Şimşek'ten emekli zammı açıklaması: Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBakan Şimşek'ten emekli zammı açıklaması: Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktırHaberi Görüntüle

YASAL DAYANAK BANKACILIK KANUNU’NUN 71. MADDESİ

Haberin Devamı

Faaliyet izninin kaldırılması kararının hukuki dayanağını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi oluşturdu.

Haberin Devamı

Söz konusu düzenleme, bankacılık faaliyetlerinin devamına ilişkin belirli şartların ortadan kalkması veya kanunda belirtilen durumların oluşması halinde BDDK’ye faaliyet iznini kaldırma yetkisi tanıyor.

Haberin Devamı

Kurulun aldığı son kararla birlikte Golden Global Yatırım Bankası’nın bankacılık sektöründeki faaliyet yetkisi sona ermiş oldu.

BANKA DAHA ÖNCE TMSF’YE DEVREDİLMİŞTİ

Golden Global Yatırım Bankası hakkındaki süreç yalnızca faaliyet izninin kaldırılmasıyla başlamadı. BDDK, 16 Eylül 2026 tarihinde aldığı kararla bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesine karar vermişti. Bu gelişmenin ardından bankanın yönetim ve faaliyet süreci TMSF çatısı altında yürütülmeye başlanmıştı.

Haberin Devamı

4 Kasım’da alınan ve 6 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanan son kararla ise bankanın faaliyet hakkı tamamen ortadan kaldırıldı.

Böylece TMSF’ye devirle başlayan süreç, bankacılık faaliyet izninin iptal edilmesiyle yeni bir aşamaya taşındı.

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü katliam! Arif Sefa Özdemir’in ilk ifadesi ortaya çıktı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAfyonkarahisar’da dehşet! Silahla vurulan 8 kişi öldü, 1 kişi yaralandıHaberi Görüntüle

FAALİYET HAKKI TAMAMEN SONA ERDİ

BDDK’nin son kararıyla birlikte Golden Global Yatırım Bankası AŞ’nin Türkiye’de bankacılık faaliyeti yürütmesine imkan tanıyan izin resmen kaldırıldı.

Haberin Devamı

Banka önce ABD’nin yaptırım listesine alınmış, ardından BDDK kararıyla TMSF’ye devredilmişti. Son olarak faaliyet izninin kaldırılmasıyla birlikte Golden Global Yatırım Bankası’nın bankacılık sektöründeki faaliyet dönemi sona ermiş oldu.

Kararın ardından bankaya ilişkin tasfiye, alacak, borç ve diğer mali süreçlerin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Afyonkarahisarda 8 kişinin öldürüldüğü katliamda yeni detaylar
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü katliamda yeni detaylar
Sermaye piyasası soruşturması Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
Sermaye piyasası soruşturması! Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
Havalimanında yılan istilası Her köşeden çıkıyorlar
Havalimanında yılan istilası! Her köşeden çıkıyorlar
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirTürkiye’yi 1990’a ışınlamak...
Abbas Güçlü
Abbas Güçlü4+4+4’te devam mı?
Zafer Şahin
Zafer ŞahinErdoğan hepsinin defterini dürecek
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşSeçimler, savaşlar ve gelecek
Mehmet Tez
Mehmet Tez80’likler turnede
Cansen Erdoğan (Avukat – Yazar)
Cansen Erdoğan (Avukat – Yazar)SOĞUK DUŞ
Atilay Kandemir
Atilay KandemirMeslek dayanışması
İlgili Haberler
Sıcaklık eksi 3ü gösterdi, bir gecede beyaza büründü
Sıcaklık eksi 3'ü gösterdi, bir gecede beyaza büründü!
İSKİ açıkladı: İşte İstanbulda barajların doluluk oranında son durum
İSKİ açıkladı: İşte İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
Afyonda 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir seri katil mi, amok koşucusu mu 35 yaş kritik eşik
Afyon'da 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir seri katil mi, amok koşucusu mu? 35 yaş kritik eşik!
13 yıl kaçtılar Anne, kız ve torun aynı evde yakalandı: Şoke eden yöntemleri ortaya çıktı
13 yıl kaçtılar! Anne, kız ve torun aynı evde yakalandı: Şoke eden yöntemleri ortaya çıktı