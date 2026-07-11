Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Memurların tazminatında yeni dönem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmen kökenli bazı yöneticilere ilave özel hizmet tazminatı ödenmesinin önü açıldı. Hizmet süresine göre farklı oranlarda uygulanacak düzenleme, il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürlerini kapsıyor.

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Yürürlüğe giren karar, uzun yıllardır eğitim camiasında görev yapan yöneticilerin mali haklarında iyileştirme yapılmasını hedeflerken, binlerce kamu çalışanını doğrudan etkileyecek.

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI CETVELİ DEĞİŞTİ

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152. maddesi kapsamında uygulanan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar"da değişikliğe gidildi.

Yapılan düzenlemeyle "Özel Hizmet Tazminatı" cetveline yeni bir hüküm eklenerek, belirli şartları taşıyan Milli Eğitim Bakanlığı yöneticilerine ilave tazminat verilmesi kararlaştırıldı.

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KİMLER İLAVE TAZMİNAT ALACAK?

Yeni düzenleme, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında görev yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığında yönetici kadrolarına atanan personeli kapsıyor.

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İlave özel hizmet tazminatından yararlanabilecek kadrolar şunlar:

İl milli eğitim müdür yardımcıları

İlçe milli eğitim müdürleri

Şube müdürleri

Ancak bu haktan yararlanabilmek için söz konusu yöneticilerin öğretmen kadrosunda görev yapmış olmaları gerekiyor.

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HİZMET SÜRESİNE GÖRE FARKLI TAZMİNAT UYGULANACAK

Cumhurbaşkanı Kararı ile ilave özel hizmet tazminatı oranları da hizmet süresine göre belirlendi.

Buna göre; Öğretmen kadroları ile ilgili yönetici kadrolarında toplam hizmet süresi 20 yıl ve üzeri olanlara 50 puan ilave özel hizmet tazminatı ödenecek. Toplam hizmet süresi 10 yıl ve üzeri olanlara ise 25 puan ilave özel hizmet tazminatı verilecek.

Bu uygulamayla özellikle uzun yıllar eğitim hizmetinde bulunan yöneticilerin mali haklarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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KARAR BUGÜN İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmi Gazete'nin 11 Temmuz 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, yayımlandığı gün itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasına ilişkin süreç Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek.

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MALİ HAKLARINDA YENİ DÖNEM

Uzmanlar, yapılan değişikliğin özellikle öğretmenlikten yöneticiliğe geçen personelin özlük haklarının iyileştirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu değerlendiriyor.