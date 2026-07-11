Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaKarar Resmi Gazete'de yayımlandı: Memurların tazminatında yeni dönem
HaberlerUzmanpara

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Memurların tazminatında yeni dönem

11.07.2026 - 10:36 | Son Güncellenme:

#Memur Hakları#Öğretmen Tazminatı#Yönetici Maaşları

Devlet memurlarını yakından ilgilendiren zam ve tazminat düzenlemelerinde önemli bir değişikliğe gidildi.

Karar Resmi Gazetede yayımlandı: Memurların tazminatında yeni dönem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmen kökenli bazı yöneticilere ilave özel hizmet tazminatı ödenmesinin önü açıldı. Hizmet süresine göre farklı oranlarda uygulanacak düzenleme, il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürlerini kapsıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Yürürlüğe giren karar, uzun yıllardır eğitim camiasında görev yapan yöneticilerin mali haklarında iyileştirme yapılmasını hedeflerken, binlerce kamu çalışanını doğrudan etkileyecek.

Merkez Bankası kararına sayılı günler kaldı! Faiz indirimi gelecek mi? İşte masadaki seçenek
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMerkez Bankası kararına sayılı günler kaldı! Faiz indirimi gelecek mi? İşte masadaki seçenekHaberi Görüntüle

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI CETVELİ DEĞİŞTİ

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152. maddesi kapsamında uygulanan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar"da değişikliğe gidildi.

Yapılan düzenlemeyle "Özel Hizmet Tazminatı" cetveline yeni bir hüküm eklenerek, belirli şartları taşıyan Milli Eğitim Bakanlığı yöneticilerine ilave tazminat verilmesi kararlaştırıldı.

Haberin Devamı

KİMLER İLAVE TAZMİNAT ALACAK?

Yeni düzenleme, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında görev yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığında yönetici kadrolarına atanan personeli kapsıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

İlave özel hizmet tazminatından yararlanabilecek kadrolar şunlar:

İl milli eğitim müdür yardımcıları

İlçe milli eğitim müdürleri

Şube müdürleri

Ancak bu haktan yararlanabilmek için söz konusu yöneticilerin öğretmen kadrosunda görev yapmış olmaları gerekiyor.

Haberin Devamı
Altın neden yükselmedi? İşte cevabı...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın neden yükselmedi? İşte cevabı...Haberi Görüntüle

HİZMET SÜRESİNE GÖRE FARKLI TAZMİNAT UYGULANACAK

Cumhurbaşkanı Kararı ile ilave özel hizmet tazminatı oranları da hizmet süresine göre belirlendi.

Buna göre; Öğretmen kadroları ile ilgili yönetici kadrolarında toplam hizmet süresi 20 yıl ve üzeri olanlara 50 puan ilave özel hizmet tazminatı ödenecek. Toplam hizmet süresi 10 yıl ve üzeri olanlara ise 25 puan ilave özel hizmet tazminatı verilecek.

Bu uygulamayla özellikle uzun yıllar eğitim hizmetinde bulunan yöneticilerin mali haklarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Haberin Devamı

KARAR BUGÜN İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmi Gazete'nin 11 Temmuz 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, yayımlandığı gün itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasına ilişkin süreç Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek.

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MALİ HAKLARINDA YENİ DÖNEM

Uzmanlar, yapılan değişikliğin özellikle öğretmenlikten yöneticiliğe geçen personelin özlük haklarının iyileştirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu değerlendiriyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Sınırda büyük kavuşma: İki yıldır içimde tutuyorum sevincimi, hep bu anı bekledim
Sınırda büyük kavuşma: İki yıldır içimde tutuyorum sevincimi, hep bu anı bekledim
Balıkesirdeki 6.1 büyüklüğündeki depremle ilgili yeni tespit Yeniden aktif hale geldi
Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki depremle ilgili yeni tespit! Yeniden aktif hale geldi
Yunanistanın Türkiyeye karşı F-35 planı deşifre oldu
Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı F-35 planı deşifre oldu!
Fenerbahçeden Beşiktaşa bir yıldız daha Milli oyuncuya yakın takip
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir yıldız daha! Milli oyuncuya yakın takip
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca Benginİsrail ve Yunan’ı psikiyatrlar anlar ancak!..
Melih Aşık
Melih AşıkÖMÜR TÖRPÜSÜ
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerABD’nin sınavı şimdi başlıyor
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluMutluluğu ailede bulan kadın starlar
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluZirvenin görünmeyen yüzü
İlgili Haberler
Ünlü filmin çekildiği meşhur ev satılığa çıktı İlçenin sembolü oldu
Ünlü filmin çekildiği meşhur ev satılığa çıktı! İlçenin sembolü oldu
Eskişehirden acı haber Kavga ihbarına giden jandarma personeli silahlı saldırıda şehit oldu
Eskişehir'den acı haber! Kavga ihbarına giden jandarma personeli silahlı saldırıda şehit oldu
103 bin liraya dubleks Akılalmaz tapu davası: Ev de yer de benim
103 bin liraya dubleks! Akılalmaz tapu davası: Ev de yer de benim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımında hayatını kaybedenleri andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı