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Kartlı ödemeler 3 trilyon liraya dayandı

17.09.2026 - 12:37 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Kartlı Ödemeler#Kredi Kartı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ağustos ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39 artarak 2 trilyon 990,4 milyar liraya ulaştı.

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Kartlı ödemeler 3 trilyon liraya dayandı

Bankalararası Kart Merkezi, ağustos ayına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ağustos ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 153,4 milyon, banka kartı 224,5 milyon, ön ödemeli kart sayısı 100,1 milyon oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısı yüzde 11, banka kartı sayısı yüzde 4 arttı, ön ödemeli kart sayısı yüzde 5 geriledi. Toplam kart sayısı ise yüzde 4 artarak 478 milyona ulaştı.

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Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ağustosta yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 2 trilyon 990,4 milyar lira oldu. Bu ödemelerin 2 trilyon 537 milyar lirası kredi kartları, 445,9 milyar lirası banka kartları, 7,5 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Aynı dönemde ödeme tutarı kredi kartlarında ve banka kartlarında yüzde 40 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 43 geriledi.

Kartlarla yapılan ödeme sayısı yüzde 11 artarak yaklaşık 2 milyara yükseldi. Bunun 1 milyar 169,5 milyonunu kredi kartları, 789,1 milyonunu banka kartları, 33,2 milyonunu ise ön ödemeli kartlar oluşturdu.

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Ödeme sayılarında büyüme oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartlarında yüzde 12, banka kartlarında yüzde 13 artış yönünde oldu. Ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme sayısı ise yüzde 39 azaldı.

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İnternetten kartlı ödemeler 923,9 milyar liraya ulaştı

Ağustosta internetten yapılan kartlı ödemelerin tutarı yıllık bazda yüzde 41 artarak 923,9 milyar liraya ulaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 30 oldu.

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Aynı dönemde internetten kartlı ödeme sayısı ise yüzde 13 artarak 255,8 milyona yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 13 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 9 artarak 1 milyar 335,7 milyon oldu. Temassız ödeme tutarı ise aynı dönemde yüzde 42 artarak 1 trilyon 39,9 milyar liraya yükseldi. Ağustos ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.

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