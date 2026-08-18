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UzmanparaKartlı ödemeler yüzde 37 artarak 3 trilyon liraya yaklaştı
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Kartlı ödemeler yüzde 37 artarak 3 trilyon liraya yaklaştı

18.08.2026 - 13:25 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Kartlı Ödemeler#Kredi Kartı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla temmuz ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37 artarak 2 trilyon 974,9 milyar liraya ulaştı.

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Kartlı ödemeler yüzde 37 artarak 3 trilyon liraya yaklaştı

Bankalararası Kart Merkezi, temmuz ayına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 151,7 milyon, banka kartı 223,2 milyon, ön ödemeli kart sayısı 101,3 milyon oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısı yüzde 11, banka kartı sayısı yüzde 4 arttı, ön ödemeli kart sayısı yüzde 3 geriledi. Toplam kart sayısı ise yüzde 4 artarak 476,2 milyona ulaştı.

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Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla temmuzda yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 2 trilyon 974,9 milyar lira oldu. Bu ödemelerin 2 trilyon 541,8 milyar lirası kredi kartları, 425,8 milyar lirası banka kartları, 7,3 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Aynı dönemde ödeme tutarı kredi kartlarında yüzde 38, banka kartlarında yüzde 39 artarken ön ödemeli kartlarda yüzde 43 geriledi.

Kartlarla yapılan ödeme sayısı yüzde 11 artarak 2 milyara yükseldi. Bunun 1 milyar 181,3 milyonunu kredi kartları, 783,5 milyonunu banka kartları, 33,2 milyonunu ise ön ödemeli kartlar oluşturdu.

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Ödeme sayılarında büyüme oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartları ve banka kartlarında yüzde 12 artış yönünde oldu. Ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme sayısı ise yüzde 35 azaldı.

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İNTERNETTEN KARTLI ÖDEMELER 908,9 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Geçen ay internetten yapılan kartlı ödemelerin tutarı yıllık bazda yüzde 34 artarak 908,9 milyar liraya ulaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 30 oldu.

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Aynı dönemde internetten kartlı ödeme sayısı ise yüzde 11 artarak 258,7 milyona yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 13 olarak gerçekleşti.

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 9 artarak 1 milyar 336,8 milyon oldu. Temassız ödeme tutarı ise aynı dönemde yüzde 44 artarak 1 trilyon 15,3 milyar liraya yükseldi. Temmuz ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.

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