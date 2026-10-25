Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaKasım indirimlerinde sahte fırsat tuzağına dikkat!
HaberlerUzmanpara

Kasım indirimlerinde sahte fırsat tuzağına dikkat!

25.10.2026 - 13:37 | Son Güncellenme:

#Kasım İndirimi#Online Alışveriş#Kampanya

Kasım ayı indirimleri yaklaşırken TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, yüksek indirim oranlarının her zaman gerçek tasarruf anlamına gelmediğini belirterek tüketicileri uyardı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kasım indirimlerinde sahte fırsat tuzağına dikkat

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü yaptığı değerlendirmede, kasım ayı indirimlerinin tüketicilerin ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilmeleri açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Ancak 'Efsane Kasım', 'Şahane Cuma', 'Black Friday', 'son fırsat' ve 'yüzde 70 indirim' gibi iddialı kampanyalar, tüketicileri alışverişe yönlendirirken, aldatıcı indirimler mağduriyet yaşamalarına neden olabilir." diye konuştu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Kasım indirimleri yaklaşırken sahte indirimlere, yapay fiyat artışlarına ve taklit alışveriş sitelerine karşı tüketicilere dikkatli olmaları uyarısında bulunan Güllü, her indirimin gerçek bir tasarruf, her kampanyanın da avantajlı bir alışveriş fırsatı anlamına gelmediğini vurguladı.

Güllü, bazı kampanyalarda indirim öncesi fiyatın gerçeği yansıtmaması, fiyatların kampanya öncesinde yükseltilmesi, stok ve süre bilgilerinin yanıltıcı sunulması veya tüketicinin kararını etkileyecek koşulların gizlenmesinin söz konusu olabileceğini dile getirdi.

Haberin Devamı

Tüketicilere tavsiyelerde bulunan Güllü, şu ifadeleri kullandı:

"Tüketicilerimize ilk tavsiyemiz, yalnızca indirim oranına bakarak karar vermemeleridir. Bir ürünün üzerinde yüzde 50, yüzde 60 veya yüzde 70 indirim yazması, o ürünün gerçekten o oranda ucuzladığını tek başına kanıtlamaz. Tüketici, mümkün olduğunca ürünün kampanya öncesindeki fiyatını, farklı satıcılardaki satış bedellerini ve geçmiş fiyat değişimlerini karşılaştırmalı. Fiyat karşılaştırma sitelerinden, ürünün fiyat geçmişini gösteren araçlardan ve satıcıların kendi internet sitelerindeki kayıtlardan yararlanılabilir.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Tüketiciler, 'Bu ürünün gerçek satış fiyatı neydi?', 'Aynı ürün başka satıcılarda kaça satılıyor?', 'İndirim hangi ürünler için ve hangi tarihler arasında geçerli?', 'Kampanyadan yararlanmak için ek ürün alma, üyelik, kart veya başka bir koşul var mı?' ve 'Gösterilen fiyat, kargo ve diğer zorunlu giderlerle birlikte toplam maliyeti yansıtıyor mu?' sorularını mutlaka sormalı. Tüketici, yalnızca büyük puntolarla yazılan kampanya mesajına değil, kampanyanın gerçek koşullarına bakmalıdır."

Haberin Devamı
Yargıtay'dan minibüs duraklarını ilgilendiren emsal karar! 15 yıllık dava sonuçlandı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRYargıtay'dan minibüs duraklarını ilgilendiren emsal karar! 15 yıllık dava sonuçlandıHaberi Görüntüle

"TÜKETİCİ ALDATILMAMALI, DÜRÜST TİCARET KORUNMALI"

Haberin Devamı

İbrahim Güllü, kasım indirimlerinde dolandırıcıların en sık başvurduğu yöntemlerden birinin bilinen markaların internet sitelerini taklit etmek ve gerçek olamayacak kadar düşük fiyatlarla tüketicileri alışverişe yönlendirmek olduğunu söyledi.

Tüketicilerin bir internet sitesinden alışveriş yapmadan önce alan adını dikkatle kontrol etmesi gerektiğinin altını çizen Güllü, şunları kaydetti:

Haberin Devamı

"Tüketiciler, marka adındaki harf değişikliklerine, fazladan sözcüklere ve benzer görünen sahte adreslere dikkat etmelidir. Satıcının ticari ünvanı, açık adresi, iletişim bilgileri ve gerekli olduğu durumlarda elektronik ticaret bilgilerinin doğrulanabilirliği araştırılmalı. İnternet sitesinin güvenli bağlantı kullanması tek başına güvenilirlik kanıtı sayılmamalı. Sosyal medya reklamlarından gelen bağlantıları doğrudan kullanmak yerine mümkünse markanın bilinen resmi adresine ulaşılmalı. Ödeme yaparken kart bilgileri korunmalı, mümkünse sanal kart ve düşük limit kullanılmalı, doğrulama mesajları kimseyle paylaşılmamalı. Satıcı açıklamaları, teslimat koşulları, ön bilgilendirme metni ve iade şartları satın almadan önce incelenmeli."

Güllü, tüketicilerin, banka hesaplarına, mesajla gönderilen IBAN'lara veya açıklaması belirsiz ödeme kanallarına yönlendiren satıcılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.

Tüketicilerin bir kampanyanın yanıltıcı olduğunu düşündüklerinde gerekli yerlere şikayette bulunması gerektiğini vurgulayan Güllü, "Tüketici aldatılmamalı, dürüst ticaret korunmalı, denetim ve yaptırımlar etkili olmalıdır. Kasım indirimleri tüketicinin cebini koruyan gerçek fırsatlara dönüşmeli, aldatıcı reklamlarla haksız kazanç sağlanan bir döneme dönüşmemelidir." ifadelerini kullandı.

Amasya’da Ferhat’ı aratmayan manzara! Bu kez başka bir aşk için dağları deliyorlar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAmasya’da Ferhat’ı aratmayan manzara! Bu kez başka bir aşk için dağları deliyorlarHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji gün verip uyardı İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Hava bir anda değişecek
Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul, İzmir ve Ankara dikkat: Hava bir anda değişecek
Galatasarayın derbide Leao ve Sane planı Okan Buruktan Fenerbahçeye gözdağı
Galatasaray'ın derbide Leao ve Sane planı! Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye gözdağı
Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlandı Ölümünün ardından acı detay: Menajeri ilk kez anlattı
Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlandı! Ölümünün ardından acı detay: Menajeri ilk kez anlattı
Yasa dışı üreme ticaretinde skandal detaylar Kadınlara ilaç talimatı, ülke ülke fiyat pazarlığı…
Yasa dışı üreme ticaretinde skandal detaylar! Kadınlara ilaç talimatı, ülke ülke fiyat pazarlığı…
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirTürk Devrimcilerinin kanı, Mahmud Abbas’ın takım elbisesi…
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüHayattan kopuk eğitim ve gençler
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşFaiz indi ama yatırımcı kaygılı
Ali Eyüboğlu
Ali Eyüboğlu90’larda Manifest yoktu, biz vardık!
Güldener Sonumut
Güldener SonumutJüpiter’den Fransız usulü sosyal trajedinin anatomisi
Mehmet Tez
Mehmet TezKaranlıktan gelen tanıdık sesler
Dilara Koçak
Dilara KoçakTabağınıza güzellik katın
Çağdaş Ertuna
Çağdaş Ertuna“Rüzgârla değil, iklim kriziyle yarışıyoruz''
Belma Akçura
Belma AkçuraHaklı talepler yanlış yöntemler
Zeynep İşman
Zeynep İşmanDavranış problemi mi vitamin eksikliği mi?
Şükrü Andaç
Şükrü AndaçRekorlu sezondan sürprizli 2027’ye
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanPolise hayran anarşist
Prof. Dr. Nuran Yıldız
Prof. Dr. Nuran YıldızTehlike
İlgili Haberler
Alanyada feci kaza: 20 yaşındaki üniversiteli Yağnur hayatını kaybetti
Alanya'da feci kaza: 20 yaşındaki üniversiteli Yağnur hayatını kaybetti
Zonguldaktaki maden faciasında yeni gelişme: Firari işletme müdürü tutuklandı
Zonguldak'taki maden faciasında yeni gelişme: Firari işletme müdürü tutuklandı
İstanbul Barosu başkanlık seçimini Ümit Kocasakal kazandı
İstanbul Barosu başkanlık seçimini Ümit Kocasakal kazandı
İstanbulda dev uyuşturucu operasyonu Havalimanında yakalandı, alıcıya Bayrampaşada suçüstü yapıldı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Havalimanında yakalandı, alıcıya Bayrampaşa'da suçüstü yapıldı