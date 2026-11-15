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Kasım SED ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı

15.11.2026 - 15:24 | Son Güncellenme:

#SED Ödemeleri#Mahinur Özdemir Göktaş#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayına ait Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

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Kasım SED ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini vurgulayarak, çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

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Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli rolünün bulunduğuna işaret eden Göktaş, "Sosyal ve Ekonomik Destek" hizmetiyle çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içinde desteklediklerini anlattı.

Bakanlık olarak çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarını belirten Göktaş, "Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla kasım ayına ilişkin toplam 2 milyar 291 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadelerini kullandı.

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