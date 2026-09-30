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Katılımevim ve Birevim için kritik adım! Emlak Katılım'dan 'devir' açıklaması

30.09.2026 - 13:38 | Son Güncellenme:

#Birevim#Katılımevim#Finans

Katılım finans sektöründe dikkatle takip edilen Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın devrine ilişkin süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Emlak Katılım Bankası, söz konusu şirketlerin paylarının devralınması için Rekabet Kurumu'na resmi başvuruda bulundu.

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Katılımevim ve Birevim için kritik adım Emlak Katılımdan devir açıklaması

Emlak Katılım'ın satın alma sürecine yönelik çalışmaları kapsamında yapılan başvuruyla birlikte, devrin gerçekleşmesi için önemli aşamalardan biri daha tamamlanmış oldu. Sürecin önümüzdeki dönemde ilgili kurumların değerlendirmeleriyle devam etmesi bekleniyor.

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REKABET KURUMU'NA RESMİ BAŞVURU YAPILDI

Türkiye Emlak Katılım Bankası tarafından yapılan açıklamada, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş. paylarının bankaya devrine ilişkin işlemler kapsamında 30 Eylül 2026 tarihinde Rekabet Kurumu nezdinde gerekli izin başvurusunun gerçekleştirildiği belirtildi.

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Açıklamada, daha önce 17 Eylül 2026 ve 25 Eylül 2026 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarına da atıfta bulunularak, satın alma sürecindeki izin ve onay çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

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SÜREÇTE BDDK AŞAMASI DA BULUNUYOR

Pay devir işlemlerinin tamamlanabilmesi için yalnızca Rekabet Kurumu sürecinin tamamlanması yeterli olmayacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başta olmak üzere ilgili düzenleyici kurumların da onay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.

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Gerekli izinlerin alınmasının ardından Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası paylarının Emlak Katılım'a devrinin tamamlanması öngörülüyor.

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KATILIM FİNANS ALANINDA YENİ DÖNEM HAZIRLIĞI

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Emlak Katılım'ın söz konusu satın alma hamlesi, katılım finans sektöründe önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Tasarruf finansman alanında faaliyet gösteren Katılımevim ve Birevim ile bankacılık sektöründeki İktisat Katılım'ın aynı çatı altında toplanmasına yönelik süreç, sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor.

Devir işlemlerinin tamamlanması için kurumların vereceği kararlar ve resmi onay süreçleri belirleyici olacak. Önümüzdeki dönemde yapılacak açıklamalarla birlikte satın alma sürecinin son durumu netleşecek.

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