Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaKayseri'den 7 ayda 2 milyar 296 milyon dolarlık ihracat
HaberlerUzmanpara

Kayseri'den 7 ayda 2 milyar 296 milyon dolarlık ihracat

28.08.2026 - 14:18 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#İhracat#Kayseri

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın ile Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kayseriden 7 ayda 2 milyar 296 milyon dolarlık ihracat

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, kentin ihracat performansının ocak-temmuz döneminde umut verici bir seviyeye ulaştığını belirtti. Temmuz ayında Kayseri'nin ihracatının bir önceki aya göre yüzde 8,76 artış göstererek 368 milyon 22 bin dolar seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

Haberin Devamı
Haberin Devamı

"Kayseri’nin 2026 yılı 7 aylık ihracat rakamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 2 milyar 296 milyon 758 bin dolar olmuştur. İlk 7 aylık rakam umutları artırmıştır, ancak ihracat kapasitesinin yükselmesi için sanayicilerimizin desteğe ihtiyacı bulunmaktadır. Şehrimizin temmuz ayı ithalatı ise bir önceki aya oranla yüzde 15 düşerek 166 milyon 47 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiş, 7 aylık toplam ithalat ise 1 milyar 90 milyon dolar olarak kayıtlara geçmiştir."

Türkiye'den yapay zeka hamlesi: Okuryazarlık seviyesi e-Devlet'te ölçülecek
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTürkiye'den yapay zeka hamlesi: Okuryazarlık seviyesi e-Devlet'te ölçülecekHaberi Görüntüle

Yalçın, sanayicilerin taleplerinin karşılanması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve yapısal reformların hayata geçirilmesinin Türkiye'nin dış ticarette kalıcı dengeyi sağlaması açısından önem taşıdığını belirterek, ekonomiye katkı sağlayan ihracatçı ve sanayicilere teşekkür etti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy da küresel ekonomik daralmaya ve zorlu şartlara rağmen üretim ve ihracat yapan iş dünyasını tebrik etti.

Haberin Devamı

Kayseri'den 149 ülkeye ihracat yapıldığını ifade eden Gülsoy, en çok ihracat yapılan 10 ülkenin Almanya, ABD, Fransa, İtalya, Polonya, Irak, Avusturya, Birleşik Krallık, Fas ve Çin olduğunu belirtti.

 

 

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Notlar, cep telefonları... Kocaelide 3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgulara ulaşıldı
Notlar, cep telefonları... Kocaeli'de 3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgulara ulaşıldı
Tolga Akış tutuklandı İşte ifadesi ve gelir paylaşımı
Tolga Akış tutuklandı! İşte ifadesi ve gelir paylaşımı
Müstehcenlik soruşturması Fidan Hoca olarak bilinen fenomen Fidan Atalay gözaltına alındı
Müstehcenlik soruşturması! 'Fidan Hoca' olarak bilinen fenomen Fidan Atalay gözaltına alındı
Netanyahu çatışma sorusuna ilk kez yanıt verdi
Netanyahu 'çatışma' sorusuna ilk kez yanıt verdi!
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirAtina ve Güney Lefkoşa’nın cahil faşist sorunu
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüPeki bu işin sorumlusu kim?
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşYeni Suriye, yeni bölge, yeni dünya
Mehmet Tez
Mehmet TezDolly Parton’ın ardından
Atilay Kandemir
Atilay KandemirKonuşulan saçlar
İlgili Haberler
İzmirde tanker ile otomobil çarpıştı Karı koca öldü
İzmir'de tanker ile otomobil çarpıştı! Karı koca öldü
Keçeliden Yunanistanın Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesine dair açıklama
Keçeli'den Yunanistan'ın "Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesine" dair açıklama
Özgür Özelden Kılıçdaroğlu ne oldu sorusuna Kafasına göre bizim binada oturuyor yanıtı
Özgür Özel'den 'Kılıçdaroğlu ne oldu?' sorusuna 'Kafasına göre bizim binada oturuyor' yanıtı
Son dakika: Zeytinburnunda iki tramvay kafa kafaya çarpıştı 9 yaralı
Son dakika: Zeytinburnu'nda iki tramvay kafa kafaya çarpıştı! 9 yaralı