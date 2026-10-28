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Kayseri'nin ihracatı 2 milyar 985 milyon dolara ulaştı

28.10.2026 - 12:13 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#İhracat#Kayseri

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, kentin ihracatının bu yılın ilk 9 ayında 2 milyar 985 milyon 497 bin dolara ulaştığını bildirdi.

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Kayserinin ihracatı 2 milyar 985 milyon dolara ulaştı

Yalçın, yazılı açıklamasında, Türkiye genelinde ihracatın eylül ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,3 artışla 25 milyar 967 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 5,6 artarak 31 milyar 130 milyon dolar olduğunu belirtti.

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Kayseri'nin ihracat ve ithalat rakamlarına da değinen Yalçın, "Kayseri'nin 2026 yılı eylül ayı ihracatı, bir önceki aya oranla yüzde 6,48 oranında artarak 355 milyon 229 bin dolar oldu. Kayseri'nin 2026 yılının ilk 9 aylık dönemindeki ihracat rakamı ise 2 milyar 985 milyon 497 bin dolar seviyesinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Yalçın, uluslararası pazarlardaki durgunluk ve artan maliyetlerin sanayici üzerindeki baskısına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Küresel ticaretin zayıf seyri, Avrupa pazarında yaşanan durgunluk, bölgesel çatışmalar, lojistik maliyetlerindeki artış ve korumacılık eğilimleri ihracat kanallarını olumsuz etkilemektedir. İç talebin yavaşlaması ve sıkı finansal koşullar sanayi üretimini sınırlarken işçilik, enerji ve ham madde maliyetlerindeki artış bazı sektörlerde rekabet avantajımızı zorlamaktadır. Sanayicilerimizin gücünün korunması ve istihdam kayıplarının önlenmesi için işletme sermayesi ihtiyaçlarının ucuz maliyetle karşılanması büyük önem taşımaktadır. Enflasyonla mücadelede kararlılığın korunduğu ve Merkez Bankası tarafından faiz indirimlerinin sürdürüldüğü bu dönemde, sanayicilerimizin erişebildiği ticari kredi oranlarının da eş zamanlı olarak düşürülmesi beklentimizdir."

 

 

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