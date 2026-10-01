Kendi kendine hareket ediyor! Tarımda maliyetleri düşürecek teknoloji...

"TÜME Etkinlik Alanı"nda tanıtılan yapay zeka destekli otonom kara aracı, insan müdahalesine ihtiyaç duymadan hareket edebiliyor, çevresini sensörlerle algılayabiliyor ve yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisiyle farklı görevleri yerine getirebiliyor.

TÜME Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Özay, tarımda otonom teknojilerle iş gücü ve maliyetleri azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

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TÜME olarak teknoloji ürettiklerini ve geliştirdikleri teknolojilerin sahada nasıl kullanılabileceğini göstermeye çalıştıklarını dile getiren Özay, şöyle devam etti:

"Otonom kara aracı kendi kendine hareket edebilen, kendi kendine tespitler yapabilen, karar alabilen, yapay zeka destekli ürünler demek. Biz bunu farklı amaçlarla kullanılabilecek bir platform olarak oluşturduk. Özellikle seralarda yaban mersini üretiminde çalışma yaptık. Teknoloji farklı tarım ürünlerinde uygulanabilecek."

Seralarda ilaçlamanın ciddi maliyet ve işçilik gerektiren bir süreç olduğuna dikkati çeken Özay, "Buna otonom bir şekilde çözüm üretiyoruz. Araç kendi kendine şarj oluyor, kendi kendine ilaç dolumu yapıyor ve alanda dolaşarak ilaçlamayı tamamlıyor." diye konuştu.

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Geliştirilen platformun farklı fonksiyonlarla donatılabildiğini anlatan Özay, araçta bulunan kamera ve görüntü işleme teknolojisi sayesinde ürünlerin gelişiminin ve hastalıkların takip edilebildiğini söyledi.

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Özay, sisteme robot kol entegre edilerek ürün hasadının gerçekleştirilebildiğini, platform üzerine yerleştirilecek kasalar ve farklı ekipmanlarla ürün taşımacılığının da yapılabileceğini belirtti.

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Teknolojinin hayvancılık alanında da kullanılabileceğini ifade eden Özay, "Önüne takılacak farklı aparatlarla yem itme cihazına veya buzağı taşıma cihazına dönüşebiliyor. Alanda dolaşarak kompost karıştırma işlemi yapabiliyor. Üzerine takılacak farklı bir tankla yem dağıtma ve yem itme gibi işleri de gerçekleştirebiliyor." dedi.

"GÖREVİNİ TAMAMLAYIP ŞARJ İSTASYONUNA GERİ DÖNÜYOR"

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Robotik Mühendis Ali Altın ise geliştirdikleri otonom kara aracının özellikle seralarda ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere tasarlandığını belirtti.

Aracın çalışma prensibi hakkında bilgi veren Altın, "Bu cihazı temel olarak seralar için tasarladık. Seralarda bildiğiniz gibi drone kullanımı mümkün değil. Bu nedenle sera içerisinde lokal ilaçlama yapabilmek amacıyla kamera ve lidar sensörleriyle otonom hareket edebilen bir sistem geliştirdik." dedi.

Altın, aracın ön bölümünde bulunan kamera sayesinde hastalık analizi de yapılabildiğini aktararak, "Hastalık olan bölgeyi tespit ederek sadece o bölgeye ilaçlama yapabiliyor." ifadelerini kullandı.

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Sistemin mobil uygulama üzerinden kontrol edilebildiğini belirten Altın, kullanıcıların aracın ne zaman ve hangi sıklıkta çalışacağını belirleyebildiğini söyledi.

Altın, "Uygulama üzerinden araca komut verebiliyorsunuz. Örneğin belirli bir saatte ilaçlama yapmasını veya 3 saatte bir ilaçlama gerçekleştirmesini isteyebiliyorsunuz. Araç verilen komuta göre kendi kendine giderek ilaçlamayı gerçekleştiriyor, ardından görevini tamamlayıp şarj istasyonuna geri dönüyor." diye konuştu.

Elektronik ve Mekanik AR-GE bölümünde görev yapan Barış Şen de aracın olabildiğince farklı alanlarda kullanılabilmesi için bir platform oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Otonom aracın kısa sürede tamamlandığını ifade eden Şen, "Yazılım geliştirmeleriyle beraber 2- 2,5 ayı buldu diyebiliriz. İlk prototipin, yani mekanik tasarımın oluşturulması yaklaşık 1 ay sürdü. Bütün ekip beraber çalışarak, yoğun bir çalışma sonucunda geliştirmelerimizi tamamladık." dedi.

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DEMİRÖREN MEDYA STANDINDA DİMİ SÜRPRİZİ

Demirören Medya, TEKNOFEST Güneydoğu’da 250 metrekarelik standıyla yerini alıyor. Yoğun ilgi gören stantta, medya ve teknoloji alanında geliştirilen yapay zeka uygulamalarından sanal gerçeklik deneyimlerine, canlı radyo yayınlarından kültürel miras eserlerine kadar birçok etkinlik ziyaretçilerle buluşuyor.

Stantta ziyaretçileri Demirören Medya Teknoloji birimi tarafından geliştirilen yerli yapay zeka asistanı ‘Dimi’ karşılıyor. 'Vaktin yok, di mi? Ben hallederim' sloganıyla ziyaretçilere sunulan Dimi’nin, kullanıcıların çalışma biçimini ve tercihlerini anlayarak onlar adına fikir geliştirmesi, görev üstlenmesi ve aksiyon alması hedefleniyor.