KGM, Mardin'in Midyat ilçesindeki taşınmazını satacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGM 9. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, Mardin'in Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi'ndeki taşınmazın satış ihalesi, kapalı teklif usulü artırmayla yapılacak.

İhale kapsamında, arsa cinsi taşınmazın tahmini bedeli 41 milyon 30 bin 920 lira, geçici teminat tutarı 1 milyon 230 bin 927,6 lira olarak belirlendi.

Söz konusu ihale, 5 Kasım'da Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.