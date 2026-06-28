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Kimse beklemiyordu! Tahılın başkentinde ilk kez ekildi: Hedef 350 ton rekolte

28.06.2026 - 10:43 | Son Güncellenme:

#Haymana#Sarımsak#Üretim

Ankara'nın tahıl üretimiyle tanınan Haymana ilçesinde tarımda ezber bozan bir adım atıldı. İlk kez deneme amacıyla ekilen sarımsak, beklenenin üzerinde verim ve kalite sağlayınca üreticinin yüzünü güldürdü. Kısa sürede ekim alanı 270 dönüme ulaşırken, bu sezon yaklaşık 350 ton rekolte hedefleniyor. "Kastamonu'da oluyorsa burada neden olmasın?" diyerek çıktığı yolda büyük başarı yakalayan üretici, şimdi Haymana'yı yeni bir sarımsak üretim merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Kimse beklemiyordu Tahılın başkentinde ilk kez ekildi: Hedef 350 ton rekolte

Tahıl üretimiyle öne çıkan Haymana ilçesinde ilk kez Yaylabeyi Köyü'nde yetiştirilen sarımsakta hasat başladı. Çeşitli illerden gelerek sarımsak tarlasında çalışan işçiler, kavurucu sıcağa rağmen hasadı sürdürüyor. Deneme amacıyla başlayan üretim; elde edilen yüksek verim ve kalite sayesinde üreticinin ekim alanını, ortakları ile birlikte 270 dönüme çıkarmasına imkan sağlarken, bu yıl yaklaşık 350 ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Üretici ve tarım yetkilileri üretim süreci ile hedeflerini anlattı.

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Kimse beklemiyordu Tahılın başkentinde ilk kez ekildi: Hedef 350 ton rekolte

"KASTAMONU'DA OLUYOR DA BURADA NİYE OLMUYOR DEYİP SARIMSAĞI EKTİK"

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Sarımsak ekmeye nasıl karar verdiğini anlatan Çiftçi Galip Gencer, "Kastamonu'da oluyor da burada niye olmuyor, aynı kriterlere sahip olduğu için sarımsağı ekmeye başladık. Çok da memnun kaldık. Sarımsağımız daha kaliteli oldu. Kastamonu'da çok ekildiği için aroması biraz düşük. İyi de verim alıyoruz. Herkese sarımsak ekmesini tavsiye ederim, kazancı bol" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl denemek için ektiğini ifade eden Gencer, 2 ton verim aldığını ve 65 dönüm ektiğini söyledi. Aynı tohumla da kendilerinin ürettiğini belirterek sarımsağın bu sene daha da kaliteli olacağını belirtti.

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Kimse beklemiyordu Tahılın başkentinde ilk kez ekildi: Hedef 350 ton rekolte

"DENEMEYİ ÇOK SEVEN BİR ÇİFTÇİYİM"

Aynı zamanda Galip Gencer, şu ifadelere yer verdi: "Denemeyi çok seven bir çiftçiyim. Denedik, başardık. Herkes de başaracağına eminim. Yeter ki çalışmasını bil, emeğini çek. Başarılmayacak diye bir olay yoktur çiftçilikte. Herkes aynı işi yapabilir."

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"250 DÖNÜM EKTİM, 350 TON SARIMSAK BEKLİYORUM"

Haymana'nın nemsiz bir iklimi olduğunu vurgulayan Gencer, "Sarımsak fazla nemi sevmez, daha kaliteli olur. Bu sene 250 dönüm ektim, 350 ton sarımsak bekliyorum. Herkesin ekip başarılı olmasını isterim. Haymana'da bir sarımsak pazarı kurulsun. Herkes gelsin burada beğendiğini alsın beğenmediği tarlada kalsın" diye konuştu.

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Kimse beklemiyordu Tahılın başkentinde ilk kez ekildi: Hedef 350 ton rekolte

"ORTALAMA 180-190 LİRAYA TARLADA ALIYORLARDI"

Piyasaya dair konuşan Galip Gencer, "Ortalama 180-190 liraya tarlada alıyorlardı. Tohumluk olarak biz 250'ye aldık geçen sene ama bu sene pazar nasıl kurulur, kaç para olur onu piyasa bilir. Bu sene onuncu ayda ektik sarımsağı. Baharda ekilir ama onuncu ayda ekilen sarımsak daha kaliteli oluyor, masrafı daha düşük oluyor. Öbürünü on kere sulaman gerekir bunu beş suyla kurtarabiliyorsun" dedi.

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En büyük zorluğun bakım olduğunun altını çizen Galip Gencer, işçilik dışında bir sorun olmadığını söyledi. Öte yandan Gencer soğanda olduğu gibi işçiliğin, ilacın sarımsakta da kullanılabildiğini dile getirdi.

Kimse beklemiyordu Tahılın başkentinde ilk kez ekildi: Hedef 350 ton rekolte

"ZARARSIZ ÇIKARSAK 500 DÖNÜM EKMEYİ DÜŞÜNÜYORUM BEN"

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Gelen kar üzerine işleri büyütebileceğinin altını çizen Gencer, "Bu sene zararsız çıkarsak 500 dönüm ekmeyi düşünüyorum ben. Çünkü geliri yüksek, herkesin ekmesini tavsiye ederim. Tohumumuz var, herkese tohum verebiliriz. Herkese yardımcı olmaya çalışırız. Burada kırma, sökme, ekme makinesi var. Buğday, arpa para etmez hale geldi. Sarımsağın çıktısı daha yüksek olduğu için kar bırakabilir.

Kimse beklemiyordu Tahılın başkentinde ilk kez ekildi: Hedef 350 ton rekolte

Şu anda 60 kişinin tarlada çalıştığını söyleyen Gencer, bir diğer tarla ile birlikte çalışanların 100-150 kişiye çıkabileceğini ifade etti. Ayrıca Galip Gencer, Kastamonu ve Kahramanmaraş tohumları ile yola çıktıklarını ve kendi tohumlarını üretmeye başladıklarını dile getirdi.

Haymana İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ozan Volkan Cihan, Haymana'nın organik madde bakımından zengin kumlu tınlı toprak yapısı ile iklim şartlarının sarımsak üretimi için uygun olduğunu belirterek, özellikle baş bağlama ve hasat dönemindeki sıcak ve kuru havanın kaliteli, uzun süre depolanabilen ürün elde edilmesine imkan sağladığını ifade etti.

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Kimse beklemiyordu Tahılın başkentinde ilk kez ekildi: Hedef 350 ton rekolte

"HAYMANA CİVARINDA 270 DEKAR GİBİ BİR ALANDA SARIMSAK ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİYOR"

Ürünün Gencer tarafından denenip iyi bir sonuç olduğunu belirten Cihan, "Biz de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak teknik ekiplerimizle üretim sürecini yakından takip ettik. Her türlü teknik desteği kendisine sağladık. Şu an Haymana civarında 270 dekar gibi bir alanda sarımsak üretimi gerçekleştiriyor. Amacımız bu alanı daha da büyütmek, geliştirmek, çiftçilerimize alternatif bir gelir kaynağı sunmak. Konunun yakından takipçisiyiz" ifadelerine yer verdi.

Kimse beklemiyordu Tahılın başkentinde ilk kez ekildi: Hedef 350 ton rekolte

"TARIM ARAZİSİ OLARAK 1 MİLYON 650 BİN DEKAR ALANA SAHİBİZ"

Haymana Ziraat Odası Başkanı Suat Devran ise şu ifadeleri kullandı: "Sarımsağımız da çok güzel bir şekilde çıktı. Haymana'da tarım arazisi olarak 1 milyon 650 bin dekar alana sahibiz. 100 bin dekara yakın da sulu yerimiz var. En büyük ürünümüz de şu anda sarımsak. KDV'si çok yüksek olan bir üründür. Galip abim Haymana'mıza güzel bir ürün getirdi, iyi bir cesaret gösterdi ve bu sarımsağı ekti. Biz de bunu yaygınlaştıracağız. İl Müdürümüze de bunu söyleyip sarımsağımızı tarım havzasına alıp bunun desteğini daha çok vermesini talepte bulunacağız. Tarım havzasına girip de sarımsağımıza destek verdiği zaman çiftçimiz daha mutlu bir şekilde ekecek. Bugün planlı üretim desteği veriliyor ama biz ayrıca bir prim talebinde bulunacağız."

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Kimse beklemiyordu Tahılın başkentinde ilk kez ekildi: Hedef 350 ton rekolte

"SULU TARIM YAPILIYOR BURADA"

Köyde yaklaşık 50 adet ruhsatlı kuyu olduğunu söyleyen Yaylabeyi Köy Muhtarı Murat Bay, "Sulu tarım yapılıyor burada. Şeker pancarı, soğan, sarımsak, kavun, karpuz tarımda aklınıza ne gelirse hepsi yetişiyor köyümüzde. Tek eksiğimiz köyümüzün su sorunu. Devlet Su İşleri de şu anda köyümüze bir yeraltı barajı yapıyor. Bir an önce onların bitirmesini istiyoruz" dedi.

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