Kiracılara Yargıtay’dan kötü haber! 6 aylık kira ödeyecek

Karar, özellikle iş yeri kiracılarını yakından ilgilendirirken, sözleşmede belirtilen fesih bildirim süresine uyulmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

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KİRACI HABER VERMEDEN DÜKKANI BOŞALTTI

Bir iş yerinin kiralanmasına ilişkin yapılan sözleşmede, taraflar arasında "kiracı en az 6 ay önceden ihbar etmek şartıyla kira sözleşmesini feshedebilir" maddesi yer aldı.

Ancak iddiaya göre kiracı, mülk sahibine herhangi bir bildirim yapmadan dükkanı boşalttı. Erken ve habersiz tahliye nedeniyle zarara uğradığını savunan mülk sahibi, kiracıya karşı dava açtı.

MÜLK SAHİBİ TAZMİNAT TALEP ETTİ

Dükkan sahibi, kiracının sözleşmeye aykırı şekilde taşınmazı terk ettiğini belirterek zararının karşılanmasını istedi.

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Davacı taraf, başlangıçta 5 bin dolar olarak talep ettiği tazminat miktarını yargılama sürecinde 805 bin dolara yükseltti.

Kiracı ise tahliyenin tarafların karşılıklı anlaşmasıyla gerçekleştiğini savunarak davanın reddini talep etti.

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MAHKEME 1 AYLIK KİRA BEDELİNE HÜKMETTİ

Sulh Hukuk Mahkemesi, kira sözleşmesinde yer alan düzenlemeye dikkat çekti. Sözleşmede, kiracının 6 aydan daha kısa sürede fesih hakkını kullanması halinde tahliyeden sonraki 1 aylık kira bedelini ödemekle yükümlü olduğu belirtildi.

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Mahkeme, taşınmazın yeniden kiraya verilmesi için gerekli süreyi dikkate alarak kiracının 140 bin 630 dolar makul süre tazminatı ödemesine karar verdi.

YARGITAY SÜRE DETAYINA DİKKAT ÇEKTİ

Kararın istinafa taşınmasının ardından Bölge Adliye Mahkemesi de ilk kararı yerinde buldu. Ancak dosya daha sonra Yargıtay’a götürüldü.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesindeki 6 aylık fesih bildirim süresine dikkat çekerek farklı bir değerlendirme yaptı.

ERKEN TAHLİYEDE 6 AYLIK KİRA TAZMİNATI

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Yargıtay kararında, kiracının sözleşmede belirtilen süreye uygun bildirim yapmadan taşınmazı terk ettiği belirtildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi: "Kiralananın yeniden aynı şartlarla kiraya verilebileceği tarihe kadar geçen süreye ilişkin kira bedeli zarar kapsamında değerlendirilir. Ancak taraflar kira sözleşmesinde feshi ihbar süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Bu nedenle makul sürenin 6 ay olarak kabul edilmesi gerekir."

Yüksek Mahkeme, ilk derece mahkemesinin 1 aylık süre üzerinden yaptığı değerlendirmeyi doğru bulmayarak kararın bozulmasına hükmetti.

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KİRACILAR İÇİN KRİTİK UYARI

Yargıtay’ın bu kararı, kira sözleşmesinde yer alan bildirim sürelerine dikkat edilmesi gerektiğini gösterdi. Kiracıların, taşınmazı erken terk etmeden önce sözleşme şartlarını kontrol etmesi ve gerekli bildirimleri yapması gerekiyor. Aksi durumda, erken tahliye nedeniyle yüksek miktarda tazminat ödeme riskiyle karşılaşabilecekler.