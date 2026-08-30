Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaKirada yeni dönem! e-Devlet zorunluluğu geliyor
HaberlerUzmanpara

Kirada yeni dönem! e-Devlet zorunluluğu geliyor

30.08.2026 - 13:48 | Son Güncellenme:

#Kira Sözleşmeleri#E-Devlet#Kiracı Hakları

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmeye yönelik çalışma yapılıyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kirada yeni dönem e-Devlet zorunluluğu geliyor

Bakanlık, kiracılar ve ev sahipleri için kira sözleşmelerinin, e-Devlet üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına dair hizmetin birinci fazını 4 Kasım 2024 tarihinde vatandaşların hizmetine açtı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu fazda, taşınmaz sahibi gerçek kişi tarafından e-Devlet Kapısı'ndaki "kira sözleşmesi işlemleri" bölümü üzerinden hazırlanacak sözleşmenin, kiracı ve varsa kefil tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması sağlanıyor.

Envantere girecek ilk HÜRJET, gökyüzüyle buluştu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREnvantere girecek ilk HÜRJET, gökyüzüyle buluştuHaberi Görüntüle

Uygulamanın ikinci fazına 9 Mayıs 2025'te geçildi. Buna göre, emlak danışmanları ve yetkilendirilen kişilere de sözleşme hazırlama ve tarafların (taşınmaz sahibi/hissedar, kiracı ve varsa kefil) onayına sunma imkanı tanındı.

Bu hizmetin fonksiyonları, kullanıcıların talepleri doğrultusunda sürekli geliştiriliyor. Bu kapsamda "hata düzeltme" ve "güncelleme" fonksiyonları da kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Haberin Devamı

Bu sayede hazırlanan sözleşmelerde onay verilmesinin ardından 15 gün içinde yazım, rakam veya bilgi girişlerindeki maddi yanlışlıklar giderilebiliyor. "Güncelle" fonksiyonu ile de sözleşmenin taraflarının iletişim bilgileri, kira tutarı ve ödenmesine ilişkin bilgiler sürekli güncel tutulabiliyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Uygulamayla, kira sözleşmeleri için zaman damgalı "barkodlu belge" oluşturulabiliyor ve e-Devlet Kapısı üzerinden doğrulama işlemi gerçekleştiriliyor.

Haberin Devamı

Bakanlıkça, bütün kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirecek bir çalışma da yapılıyor.

Memuriyeti bıraktı, eşinin mirasını büyüttü
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMemuriyeti bıraktı, eşinin mirasını büyüttüHaberi Görüntüle

KİRA SÖZLEŞMELERİNİN KURUMLARA İLETİLMESİNE GEREK KALMIYOR

Bu hizmetle, hem vatandaşlar hem de emlak işletmeleri bakımından olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca vatandaşlar, doğrulanmış şeffaf bilgilere de erişebiliyor. Böylece, yetki belgesiz kira işlemlerine aracılık edilmesi önlenirken, kiralamaya konu taşınmazın sahipliği de kontrol edilebiliyor. Vatandaşlar, kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden de kurtulurken, entegre hizmetlerle bürokrasi de azalmış oluyor.

Haberin Devamı

Hizmet kapsamında bugüne kadar 72 bin 581 kira sözleşmesi onaylandı. Uygulama kapsamında 81 ilin tamamında "e-kira sözleşmesi" düzenlendi. Bu hizmetin vatandaşlarca etkin kullanımının sağlanması amacıyla ekranlar kullanıcı dostu olarak tasarlandı. Ayrıca, "kira sözleşmesi işlemleri" giriş ekranında hizmetin kullanım videosuna ve kullanım kılavuzuna yer verildi, böylece vatandaşlar hizmetin adımları konusunda bilgilendirildi. Aynı amaçla hazırlanan kamu spotları da televizyonlarda yayımlanıyor.

Haberin Devamı

"VATANDAŞ ODAKLI HİZMET ANLAYIŞINI MERKEZE ALDIK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşların erişimine açılan "kira sözleşmesi işlemleri" uygulamasının ilgi gördüğünü belirterek, bu sistemi, vatandaş odaklı hizmet anlayışı kapsamında devreye aldıklarını bildirdi.

Uygulamanın, vatandaşların bu hizmetten faydalanması için ek maliyete katlanmasına gerek olmayacak şekilde kurgulandığına işaret eden Şimşek, "Hizmet kalitesini artırmak için ekiplerimiz arka planda çalışmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızı kira sözleşmesi işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden yapmaya davet ediyoruz. Böylece, mekandan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde sözleşme işlemleri yapılabilir." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Girneden Mersine giden 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisi battı
Girne'den Mersin'e giden 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisi battı!
Galatasaray aradığı golcüyü buldu Winsley Boteli için girişimler başladı
Galatasaray aradığı golcüyü buldu! Winsley Boteli için girişimler başladı
Ünlü komedyen Cem Yılmazdan hastaneden ilk paylaşım Siz olmasanız kalp krizi de olmazdı hayatta
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan hastaneden ilk paylaşım! 'Siz olmasanız kalp krizi de olmazdı hayatta'
Fatih’te aile faciası Emekli polis eşi ve çocuğunu öldürdü
Fatih’te aile faciası! Emekli polis eşi ve çocuğunu öldürdü
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirKuzey Kıbrıs’a sözünü tutma zamanı Başkan Laporta..
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüEğitimde ezber bozmak (1)
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşFaizler düşüşte yabancı tetikte
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluÖzcan Deniz’e kardeş hançeri
Güldener Sonumut
Güldener SonumutCIA ve Pentagon’un Avrupa ‘çıkarması’
Mehmet Tez
Mehmet TezInterpol: Aynaya dikkatle bakmanın ağırlığı
Dilara Koçak
Dilara KoçakUnutmadan hatırlamak gerek
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaYayoi Kusama’nın ardından
Filiz Aygündüz
Filiz AygündüzMaceraperest bir mimar
Belma Akçura
Belma AkçuraYapay zekâ şirketleri panik halinde
Zeynep İşman
Zeynep İşmanDersimiz güvenli sürüş
Osman Gençer
Osman GençerBu zafer bize ne anlatıyor?
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanÖnce çaresizliği yendik
Prof. Dr. Nuran Yıldız
Prof. Dr. Nuran Yıldız‘Kurtuluş güneşi’
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos etkinliğinde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos etkinliğinde konuşuyor
Artvinde art arda felaketler Şiddetli Sağanak, hortum, heyelan... Cadde ve sokaklar balçıkla kaplandı
Artvin'de art arda felaketler! Şiddetli Sağanak, hortum, heyelan... Cadde ve sokaklar balçıkla kaplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesine katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak
KKTC Başbakanı Üstel duyurdu Kaptan ve 7 görevli gözaltına alınmıştır
KKTC Başbakanı Üstel duyurdu! 'Kaptan ve 7 görevli gözaltına alınmıştır'