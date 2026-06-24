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UzmanparaKiraz bahçelerinde kriz: Günlük 3 bin TL'ye çalıştıracak eleman yok!
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Kiraz bahçelerinde kriz: Günlük 3 bin TL'ye çalıştıracak eleman yok!

24.06.2026 - 10:17 | Son Güncellenme:

#Kiraz#Dalbası Kiraz#Malatya

Malatya'da kiraz hasat sezonu başladı. Aromasıyla ünlü kiraz, kilogramı 70 ila 120 TL arasında alıcı buluyor. Üreticilerin ise büyük bir sorunu gündemde.

Malatya'nın tescilli dalbastı kirazında hasat başladı. Kilogramı 70 ila 120 TL arasında alıcı bulan aromasıyla ünlü kiraza talep her geçen gün artarken, üreticiler günlük 3 bin TL yevmiyeye rağmen çalışacak işçi bulamamaktan yakınıyor. Bahçelerde görülen kök kurdu zararlısı ise üreticinin bir diğer önemli sorunu olarak öne çıkıyor.

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Yeşilyurt ilçesinde coğrafi işaret tescilli dalbastı kirazında hasat sezonu başladı. Kendine özgü aromasıyla Türkiye'nin en özel kiraz çeşitleri arasında gösterilen dalbastı kirazının kilogramı 70 ila 120 TL arasında alıcı bulurken, üreticiler yoğun talebe rağmen günlük 3 bin TL yevmiyeye işçi bulamadıklarını belirtti.

Hasadın sürdüğü Gündüzbey Mahallesi'nde üreticiler, bu yıl ürün kalitesinden memnun olduklarını, bahçelerde etkisini artıran kök kurdu zararlısı ve yüksek işçilik maliyetlerinin ise üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi. Bölgede yıllardır kiraz üreticiliği yapan Mehmet Mesut Toros, dalbastı kirazının görünümü ve aromasının tüketiciler tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Son yıllarda bahçelerde kök kurdu sorununun yaygınlaştığını belirten Toros, "Bu zararlı ağaçların kökünü yiyerek kurumasına neden oluyor. Gündüzbey'de neredeyse her bahçede görülmeye başladı. Bunun yanında en büyük sorunumuz işçi bulamamak. Bugün kiraz toplamaya gelen bir işçi günlük 3 bin lira istiyor. Yemek ve diğer giderlerle maliyet 4 bin liraya yaklaşıyor. Buna rağmen kalifiye işçi bulamıyoruz" dedi.

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"GÜNDÜZBEY KİRAZININ AROMASINI HİÇBİR KİRAZ TUTMUYOR"

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Üretici Orhan Sarıhan ise Gündüzbey dalbastı kirazının aromasıyla benzerlerinden ayrıldığını belirterek, "Başka bölgelerde de kiraz yedim ancak Gündüzbey kirazının aromasını hiçbir kiraz tutmuyor. Bu yıl rekolte yüksek olmasına rağmen meyve iriliği istenilen seviyede değil ama ürün lezzetinden hiçbir şey kaybetmedi" ifadelerini kullandı.

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Kiraz bahçelerinde kriz: Günlük 3 bin TLye çalıştıracak eleman yok

"TALEP OLDUKÇA YÜKSEK"

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Üreticilerin doğrudan tüketiciye satış yaparak daha fazla gelir elde etmeye çalıştığını ifade eden Sarıhan, "Perakende satışta kilogram fiyatı 100 ila 120 lira arasında değişiyor. Hal ya da marketlere verildiğinde ise fiyat 70-80 liraya kadar düşüyor. Talep oldukça yüksek. Türkiye'nin farklı illerinden alıcılar geliyor. Kalibre şartını karşılamayan ürünler ise değerinde satılamıyor. İşçiye günlük 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında ödeme yapıyoruz. Buna rağmen işçi bulamıyoruz" diye konuştu.

Kiraz bahçelerinde kriz: Günlük 3 bin TLye çalıştıracak eleman yok

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