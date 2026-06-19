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UzmanparaKırgızistan ile kentsel planlama alanında işbirliği anlaşması imzalandı
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Kırgızistan ile kentsel planlama alanında işbirliği anlaşması imzalandı

19.06.2026 - 11:56 | Son Güncellenme:

#Kentsel Planlama#Türkiye-Kırgızistan#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı

Türkiye ile Kırgızistan arasında “Kırgızistan ile Kentsel Planlama Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşması” imzalandı.

Kırgızistan ile kentsel planlama alanında işbirliği anlaşması imzalandı

Kırgızistan heyetini kabul eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bu anlaşmanın; iki kardeş ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da pekiştireceğine, Türk müteahhitlik ve müşavirlik sektörünün bölgedeki birikimini daha görünür kılacağına inanıyorum” dedi.

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BAKAN KURUM, KIRGIZİSTAN HEYETİNİ KABUL ETTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kırgızistan Mimarlık, İnşaat ve Konut Hizmetleri Bakanı Sayın Nurdan Oruntayev ile beraberindeki heyeti kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede iki ülke arasında Kırgızistan ile Kentsel Planlama Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşması” imzalandı.

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Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Kırgızistan Mimarlık, İnşaat ve Konut Hizmetleri Bakanı Sayın Nurdan Oruntayev ile Bakanlığımızda bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizin ardından, şehircilik ve kentsel planlama alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirecek ‘Kırgızistan ile Kentsel Planlama Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma’yı imzaladık. Güvenli ve yaşanabilir şehirlerin geliştirilmesine katkı sunacak bu anlaşmanın; iki kardeş ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da pekiştireceğine, Türk müteahhitlik ve müşavirlik sektörünün bölgedeki birikimini daha görünür kılacağına inanıyorum”* ifadelerini kullandı.

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