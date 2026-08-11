Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaKırık ve Dallıkavak tünellerinin yapımı sürüyor
HaberlerUzmanpara

Kırık ve Dallıkavak tünellerinin yapımı sürüyor

11.08.2026 - 17:40 | Son Güncellenme:

#Kırık Ve Dallıkavak#Karadeniz Sahil Yolu#Vali Aydın Baruş

Erzurum'u Rize'ye bağlayan ve yolculuk süresini düşürecek Kırık ve Dallıkavak tünellerinin yapımı devam ediyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kırık ve Dallıkavak tünellerinin yapımı sürüyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Aydın Baruş, Dallıkavak ve Kırık tünellerinde incelemede bulunup yetkililerden bilgi aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Baruş, Dallıkavak Tüneli'nin Erzurum-İspir-Rize kara yolunun bölünmüş yol haline getirilmesi kapsamında yürütülen önemli projelerden olduğunu belirtti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Baruş, projenin Erzurum yönünden Kırık Tüneli girişine kadar olan yaklaşık 30,3 kilometrelik kesiminde 3 bin 105 metre uzunluğundaki Dallıkavak Tüneli'nin bulunduğunu ifade ederek yaklaşık 9 kilometrelik kesimin bu inşaat sezonunda tamamlanarak trafiğe açılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Projenin devamındaki yaklaşık 21 kilometrelik kesimde de çalışmaların sürdüğünü kaydeden Baruş, 2027'de önemli bir mesafe alınmasının hedeflendiğini bildirdi.

Son dakika... Yabancı dijital konaklama platformlarına sınırlama geliyor: Belge ücreti 5 milyon TL
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika... Yabancı dijital konaklama platformlarına sınırlama geliyor: Belge ücreti 5 milyon TLHaberi Görüntüle

Baruş, tüneldeki aydınlatma, havalandırma ve yol güvenliğine yönelik çalışmaların devam ettiğini, Erzurum'un Karadeniz Sahil Yolu'na sağlıklı şekilde bağlanmasının ticaret açısından büyük önem taşıdığını, Rize tarafında da yapımı süren 6 tünelin de tamamlanmasıyla Rize arasındaki 248 kilometrelik güzergahın 196 kilometreye düşeceğini aktardı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Mesafenin kısalmasıyla zaman ve yakıttan tasarruf sağlanacağını belirten Baruş, Rize'deki yapımı devam eden İyidere Limanı'na daha kısa sürede ulaşılmanın Erzurum'un ticari önemini artıracağını ifade etti. Baruş, daha sonra Ovit Tüneli'nin devamı ve tamamlayıcısı niteliğindeki uzunluğu 15,8 kilometre olan Kırık Tüneli'ni inceledi.

Haberin Devamı
Şile Belediyesi iddianamesinde çarpıcı detaylar! 'Bir sonraki seçim için fon' iddiası
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRŞile Belediyesi iddianamesinde çarpıcı detaylar! 'Bir sonraki seçim için fon' iddiasıHaberi Görüntüle

Kazı ve destek çalışmalarının yüzde 90, beton çalışmalarının ise yüzde 78 oranında tamamlandığı kaydeden Baruş, tünelin faaliyete geçmesiyle güzergahın 33 kilometre kısalacağını ve İspir'e yaklaşık 1 saatte ulaşılacağını kaydetti.

Haberin Devamı

Vali Baruş, 2 tünelin de hizmete girmesiyle güzergahlarda rahatlama sağlanacağını, virajlı ve yüksek rakımlı yollardan geçmek zorunda kalınmayacağına dikkati çekti.

 

EN ÇOK OKUNANLAR
UltrAslan tribün lideri Sebahattin Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
UltrAslan tribün lideri 'Sebahattin' Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı!
Galatasaraydan Ahmetcan Kaplan sürprizi Transfer teklifine olumlu yanıt
Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan sürprizi! Transfer teklifine olumlu yanıt
Vize soruşturmasında yeni detaylar Yazışmalar ortaya çıktı
Vize soruşturmasında yeni detaylar! Yazışmalar ortaya çıktı
Yabancı dijital konaklama platformlarına sınırlama geliyor: Belge ücreti 5 milyon TL
Yabancı dijital konaklama platformlarına sınırlama geliyor: Belge ücreti 5 milyon TL
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkYAŞAMA TUTUNMAK
Zafer Şahin
Zafer ŞahinSevr’i yırtıp atarken
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluAleyna Tilki’ye ne oldu böyle?
Eren Aka
Eren AkaAldığınız benzin gerçekten tam mı?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaSanatta da sahip olma yerine paylaşma dönemi
İlgili Haberler
Beykozda dehşet anları Parkta başlayan tartışma cami önünde cinayetle bitti
Beykoz'da dehşet anları! Parkta başlayan tartışma cami önünde cinayetle bitti
Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu Yılın Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ödülü Özay Şendire
Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Yılın Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ödülü Özay Şendir'e
UltrAslan tribün lideri Sebahattin Şirin hakkında karar verildi
UltrAslan tribün lideri 'Sebahattin' Şirin hakkında karar verildi
Yeni Parti milletvekillerinden açıklama: Sımsıkı ve kol kola Özelin arkasındayız
Yeni Parti milletvekillerinden açıklama: Sımsıkı ve kol kola Özel'in arkasındayız