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UzmanparaKırtasiye alışverişi yapanlar dikkat! 5,9 milyon ürün incelendi, 182,5 milyon TL ceza
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Kırtasiye alışverişi yapanlar dikkat! 5,9 milyon ürün incelendi, 182,5 milyon TL ceza

13.09.2026 - 10:28 | Son Güncellenme:

#Kırtasiye#Ticaret Bakanlığı#Ürün Güvenliği

Okulların açılmasıyla birlikte kırtasiye alışverişi hız kazanırken Bakanlık sahaya indi. Öğrencilerin ve velilerin güvenli ürünlere ulaşması amacıyla ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 33 bin 182 firma mercek altına alındı, 5 milyon 952 bin ürün incelendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, denetimler sonucunda toplam 182 milyon 559 bin lira idari yaptırım uygulandığını açıkladı. Özellikle çocukların sağlığını ilgilendiren ürünlerde mevzuat ihlallerine müsamaha gösterilmeyeceği mesajı verildi.

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Kırtasiye alışverişi yapanlar dikkat 5,9 milyon ürün incelendi, 182,5 milyon TL ceza

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos boyunca ve eylülün ilk 10 gününde, toplam 33 bin 182 firmanın denetlendiğini, 5 milyon 952 bin ürünün incelendiğini ve toplam 182 milyon 559 bin lira idari yaptırım uygulandığını bildirdi. Bakan Bolat, yazılı açıklamasında, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlamadan önce öğrencilerin ve velilerin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak ve piyasa düzenini tesis etmek amacıyla kırtasiye sektörüne yönelik denetimleri ülke genelinde yoğunlaştırdıklarını belirtti.

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Denetimlere ilişkin bilgi veren Bolat, "Ağustos boyunca ve eylülün ilk 10 gününde, fiyat etiketi ile piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerimiz kapsamında, toplam 33 bin 182 firma denetlenmiş, 5 milyon 952 bin ürün incelenmiş ve toplam 182 milyon 559 bin lira idari yaptırım uygulanmıştır. Kırtasiye ürünlerinin fiyat etiketi, ürün güvenliği ve mevzuata uygunluk açısından denetimlerini titizlikle gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren ürünlerde, hiçbir mevzuat ihlaline müsamaha göstermiyoruz." ifadelerini kullandı.

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"SAHADAKİ DENETİMLERİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Bolat, denetimleri yıl boyunca sürdüreceklerini, öğrencilerin ve velilerin güvenli ürünlere ulaşmasını ve tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunmasını sağlayacaklarını vurguladı. Bakanlık olarak piyasa düzeninin korunması, tüketicilerin haklarının güvence altına alınması ve haksız ticari uygulamalarla etkin mücadele edilmesi amacıyla sahadaki denetimleri kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizen Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

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"Bu vesileyle 2026-2027 eğitim öğretim yılının, başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızın sağlık, huzur ve güven içerisinde başarılı bir eğitim yılı geçirmelerini temenni ediyorum."

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