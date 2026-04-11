Kırtasiye sektöründe güvenli ürün oranı yükseldi
Kırtasiye sektöründe güvenli ürün oranı yükseldi

11.04.2026 - 11:00 | Son Güncellenme:

Ticaret Bakanlığının 2025'teki denetimlerinde güvenli ürün oranı ilk kez yüzde 99,33’e yükselerek kırtasiye sektöründe önemli bir eşiğe işaret etti.

Kırtasiye sektöründe güvenli ürün oranı yükseldi

Tüm Kırtasiyeciler Derneğinden (TÜKİD) yapılan açıklamaya göre, Derneğin uzun süredir öncü rol üstlendiği "güvenli ürün" yaklaşımının sahadaki yansımaları güçlü şekilde alındı.

Ticaret Bakanlığının geçen eğitim sezonu öncesinde gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerin ortaya koyduğu tablo, kırtasiye sektöründe kalite ve güvenlik standartlarının sürdürülebilir biçimde yükseldiğini gösterdi. Bu kapsamda 2025'te 81 ilde yürütülen denetimlerde 5 bin 50 kırtasiye reyonundaki 722 bin 528 ürün incelendi, güvenli ürün oranı yüzde 99,33 seviyesine ulaştı.

Türkiye kırtasiye pazarı, 2025'te nominal büyümesini sürdürdü. Büyüme, yazım gereçleri, okul ve ofis kırtasiyesi ile kağıt ürünleri kategorilerinde yoğunlaştı ve sektör çok kanallı yapısıyla daha esnek ve dirençli görünüm kazandı.

Kırtasiye sektöründe talep, artık yalnızca okul sezonuna sıkışmıyor, yıl geneline yayılan daha dengeli tüketim eğilimi öne çıkıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin kırtasiyeci hem bireysel hem de kurumsal müşterilere hizmet veriyor.

"Güvenli ürün, kalıcı bir sektör standardı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, güvenli ürün konusunun dönemsel bir gündem değil sektörün temel önceliği olduğunu belirtti.

Güvenli ürün anlayışının sektör için kampanya değil kalıcı sektör standardı olduğunu vurgulayan Keresteci, "Üretici ve tedarikçilerimizle birlikte yürüttüğümüz çalışmaların sahada karşılık bulduğunu görmek son derece kıymetli. Bugün geldiğimiz noktayı yeterli görmüyor, bu standardı daha da ileri taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Keresteci, kamu kurumlarıyla kurulan işbirliğinin önemine dikkati çekerek, ürün güvenliği konusunda ilgili tüm kamu otoriteleriyle koordinasyon halinde çalıştıklarını, denetim mekanizmalarının etkinliği arttıkça sektörün genel kalite seviyesinin yukarı taşındığını ve nihai hedeflerinin, güvenli ürün oranının tam uyum seviyesine ulaştırmak olduğunu belirtti.

"Sektörümüzün sürdürülebilir büyümesine katkı sunmayı hedefliyoruz"

Keresteci, 2026 yılında da güvenli ürün yaklaşımını merkeze almaya devam edeceklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Önümüzdeki dönemde odağımızda sürdürülebilir rekabetin güçlendirilmesi, yerli üretimin katma değerinin artırılması, ihracatta pazar çeşitliliğinin genişletilmesi ve kırtasiyecilerimizin dijital çağda daha güçlü bir konuma taşınması yer alıyor. Bu doğrultuda sektör paydaşlarımızla işbirliğimizi daha da derinleştirerek kırtasiye sektörümüzün sürdürülebilir büyümesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca bu vizyonun önemli bir yansıması olarak, 10 yıl aranın ardından İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek İstanbul Kırtasiye Fuarı’nda da belirli kalite ve güvenlik standartlarını karşılayan ürünlerin yer almasına özen gösterilecek. Fuar, güvenli ürün yaklaşımının sektörel ölçekte görünür kılındığı önemli bir platform olacaktır."

Dünyanın gözü Pakistanda ABD-İran görüşmesine damga vuran rest: 30 dakika içinde vururuz
İsraili tedirgin eden ertesi gün senaryosu İspanyanın Türkiyedeki sessiz hamlesi
İspanyol basını Galatasarayın Osimhen kararını duyurdu Dudak uçuklatan bonservis
16 günde evlendiler, takıları eski bir minibüse yatırdılar Kira yok, elektrik-su bedava
Tunca Bengin
Melih Aşık
Cem Kılıç
Ali Eyüboğlu
Deniz Kilislioğlu
Cansen Erdoğan (Avukat – Yazar)
Beşiktaştaki terör saldırısına ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
Son dakika: Kütahyada 4.8 büyüklüğünde deprem Art arda sarsıntılar
Ruslara kahkaha attıran olay başına dert oldu Tazminatsız işten kovuldu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: Türkiyenin hikayesi, sessiz bir devrimin hikayesidir
