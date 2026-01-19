Kısa vadeli dış borç stoku azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, kasımda ekim ayına göre yüzde 1,3 azalarak 163,7 milyar dolara indi.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 224 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, ekim ayına göre yüzde 0,4 artarak 73,8 milyar dolar, Merkez Bankası yükümlülükleri yüzde 8,7 azalarak 25,2 milyar dolar oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 8,2 milyar dolara çıktı. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 2,3 azalışla 18,9 milyar dolara indi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1 azalışla 20,9 milyar dolara düşerken TL cinsinden mevduatları yüzde 3,4 artarak 25,7 milyar dolara çıktı. Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, kasımda yüzde 0,1 azalışla 64,7 milyar dolara düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükler yüzde 0,9 azalarak 58,7 milyar dolar olurken nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 8,4 artarak 6 milyar dolara yükseldi.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 34,2'si dolar, yüzde 27,2'si avro, yüzde 24'ü Türk lirası ve yüzde 14,6'sı diğer döviz cinslerinden oluştu. Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stokunda, bankalar ve diğer sektörlerin kredi ve tahvil yükümlülükleri 67,5 milyar dolara yaklaşırken Merkez Bankası ve Genel Yönetim yükümlülükleri 31,7 milyar dolara düştü.