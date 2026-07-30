Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaKızılelma'dan çifte darbe! TEBER-82 ve TOLUN mühimmatları ile hedefleri tam isabetle vurdu
HaberlerUzmanpara

Kızılelma'dan çifte darbe! TEBER-82 ve TOLUN mühimmatları ile hedefleri tam isabetle vurdu

30.07.2026 - 13:13 | Son Güncellenme:

#Kızılelma#Baykar#Teber-82

Dünya havacılık tarihinde yeni bir dönemi başlatan KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, dâhili mühimmat yuvasından gerçekleştirdiği ilk atış testlerini başarıyla tamamladı. Çorlu’da yapılan testlerde KIZILELMA, dâhili yuvasında taşıdığı TEBER-82 ve TOLUN mühimmatları ile hedefleri tam isabetle vurdu.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA’nın geliştirme süreci, yeni kabiliyetlerin entegrasyonu ile devam ediyor. Tekirdağ’da bulunan Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında KIZILELMA, ilk kez dâhili mühimmat yuvasında taşıdığı mühimmatlarla atış gerçekleştirdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Bakan Uraloğlu duyurdu! Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBakan Uraloğlu duyurdu! Araç muayene hizmetlerinde yeni dönemHaberi Görüntüle

DÂHİLİ MÜHİMMAT YUVASINDAN İLK ATIŞ

Baykar tarafından millî ve özgün olarak geliştirilen KIZILELMA’nın S2 kuyruk numaralı seri üretim modeli, ilk olarak 25 Temmuz Cumartesi günü dâhili silah istasyonunda taşıdığı Roketsan üretimi TEBER-82 ile ardından 28 Temmuz Salı günü ise Aselsan üretimi TOLUN mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği atış testlerini başarıyla tamamladı. Yapılan testler kapsamında Çorlu’dan havalanarak hedef bölgesine ilerleyen KIZILELMA, mühimmatları dâhili yuvasından ateşleyerek belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu. Böylece Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı, düşük radar görünürlüğünü koruyarak stratejik görevlerde hassas taarruz gerçekleştirme kabiliyetini bir üst seviyeye taşıdı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
İsrail, Türkiye'nin son hamlesini konuşuyor! 'Dengeleri değiştirecek plan' diyerek duyurdular: 'Üçüncü nehir kuruluyor'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİsrail, Türkiye'nin son hamlesini konuşuyor! 'Dengeleri değiştirecek plan' diyerek duyurdular: 'Üçüncü nehir kuruluyor'Haberi Görüntüle

DÜŞÜK RADAR GÖRÜNÜRLÜĞÜ

Dâhili mühimmat yuvası sayesinde KIZILELMA, düşük radar görünürlüğü kabiliyetini koruyarak milli mühimmatlarla düşman unsurların derinliklerine sızarak taarruz gerçekleştirebilecek. Mühimmatların gövde içerisinde taşınması sayesinde radar izi azalırken, yüksek sürat ve aerodinamik verimliliğini de koruyan KIZILELMA, hava savunma sistemlerinin yoğun olduğu bölgelerde daha etkin stratejik görevler icra edebilecek.

Haberin Devamı

MİLLİ MÜHİMMATLARIN ENTEGRASYONU HIZ KAZANDI

Haberin Devamı

KIZILELMA, daha önce GÖKDOĞAN hava-hava füzesi, TOLUN, TEBER-82 KGK ve LGK-82 mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği atış testlerini başarıyla tamamladı. JET-230 süpersonik füzesi ile de hedefini başarıyla vuran KIZILELMA’ya milli mühimmatların entegrasyonu hız kazandı. Böylece Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı, farklı hedeflere karşı etkinliğini artırıyor.

Haberin Devamı

KIZILELMA’DAN İLK OTONOM YAKIN KOL UÇUŞU

27 Aralık 2025’te gerçekleştirilen testte KIZILELMA’nın üçüncü prototipi PT3 ve beşinci prototipi PT5, Baykar ekibi tarafından geliştirilen akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde birbiriyle eş güdümlü hareket ederek otonom muharebe pilotuyla formasyon uçuşu (Kol uçuşu) icra etmişti. Böylece dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmiş oldu.

HAVACILIK TARİHİNDE BİR İLK: HAVA-HAVA ATIŞI

Haberin Devamı

KIZILELMA, 29 Kasım 2025’te gerçekleştirilen testte dünya havacılık tarihine geçmişti. Sinop açıklarında yapılan tarihi testte, ASELSAN imzalı MURAD AESA Radarının işaretlediği hedef uçağı TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesiyle tam isabetle vuran KIZILELMA, dünyada görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini imha eden ilk insansız savaş uçağı olmuştu.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Geride bıraktığımız 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin %90’ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ BAYKAR

2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

EN ÇOK OKUNANLAR
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçıya veda Cenazede yürek yakan anlar: Böyle olmaz yavrum
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'ya veda! Cenazede yürek yakan anlar: 'Böyle olmaz yavrum'
Fotoğrafçıya korkunç tuzak Düğününü çektiği damat her şeyi itiraf etti: Zengin olduğunu düşündük, öldürdük
Fotoğrafçıya korkunç tuzak! Düğününü çektiği damat her şeyi itiraf etti: 'Zengin olduğunu düşündük, öldürdük'
Fotoğrafçıya korkunç tuzak Düğününü çektiği damat her şeyi itiraf etti: Zengin olduğunu düşündük, öldürdük
Fotoğrafçıya korkunç tuzak! Düğününü çektiği damat her şeyi itiraf etti: 'Zengin olduğunu düşündük, öldürdük'
Suudi Arabistan devinden Gabriel Saraya resmi teklif hazırlığı Galatasaraydan bonservis kararı
Suudi Arabistan devinden Gabriel Sara'ya resmi teklif hazırlığı! Galatasaray'dan bonservis kararı
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginMesele sadece yasa yapmak değil...
Cem Kılıç
Cem KılıçTercih yaparken geleceği seçmek
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalLindsey Graham’ın esrarlı yaşamı ve ölümü
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluHayko Cepkin’e niye tepki yağdı?
Eren Aka
Eren AkaVize alamayan ev alıyor!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaTarlabaşı’nın yeniden dönüşümü
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerOsmanlı’da Gizli İlimlerde Abdurrahman Bistami’nin Yeri
İlgili Haberler
Lübnan Cumhurbaşkanı Ankarada Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta Doğuda barış hedefimizden en fazla faydayı Lübnan görecek
Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta Doğu'da barış hedefimizden en fazla faydayı Lübnan görecek
Son dakika... Malatyada yol çalışmasında facia Kazı sırasında toprak çöktü, 2 işçi hayatını kaybetti
Son dakika... Malatya'da yol çalışmasında facia! Kazı sırasında toprak çöktü, 2 işçi hayatını kaybetti
Son dakika...Ahbap soruşturması Hüseyin Başaran: Haluk Levent jet almak istedi, tılsımlı gibiydi...
Son dakika...Ahbap soruşturması! Hüseyin Başaran: Haluk Levent jet almak istedi, tılsımlı gibiydi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avnı törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı törenle karşıladı