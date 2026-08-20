Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaKKM bakiyesi 51 milyon liradan 4 milyon liraya geriledi
HaberlerUzmanpara

KKM bakiyesi 51 milyon liradan 4 milyon liraya geriledi

20.08.2026 - 15:04 | Son Güncellenme:

#KKM Bakiyesi#BDDK#Kredi Hacmi

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM), geçen hafta 47 milyon lira azalarak 51 milyon liradan 4 milyon liraya geriledi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
KKM bakiyesi 51 milyon liradan 4 milyon liraya geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 14 Ağustos itibarıyla 201 milyar 298 milyon lira artarak 27 trilyon 481 milyar 976 milyon liradan 27 trilyon 683 milyar 273 milyon liraya yükseldi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 528 milyar 905 milyon lira artarak 31 trilyon 281 milyar 101 milyon liradan 31 trilyon 810 milyar 6 milyon liraya yükseldi.

Piyasalar bunu konuşuyor: Altında kritik eşik aşıldı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRPiyasalar bunu konuşuyor: Altında kritik eşik aşıldı!Haberi Görüntüle

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON 447 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 23 milyar 266 milyon lira artarak 3 trilyon 446 milyar 536 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 821 milyar 956 milyon lirası konut, 41 milyar 352 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 583 milyar 229 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Haberin Devamı

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 15 milyar 719 milyon lira artarak 4 trilyon 220 milyar 991 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2 artışla 3 trilyon 430 milyar 409 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 271 milyar 119 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 159 milyar 290 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 14 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 433 milyon lira artışla 833 milyar 304 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 621 milyar 551 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 12 milyar 805 milyon lira artarak 5 trilyon 935 milyar 934 milyon liraya yükseldi. KKM bakiyesi ise geçen hafta 47 milyon lira azalarak 51 milyon liradan 4 milyon liraya düştü.

EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye, İsraile nasıl karşılık verecek
Türkiye, İsrail'e nasıl karşılık verecek?
2 günde 117 deprem Marmarada neler oluyor Kandilliden açıklama geldi
2 günde 117 deprem! Marmara'da neler oluyor? Kandilli'den açıklama geldi
Galatasaray transferi resmen açıkladı Aleksei Batrakov İstanbula geldi
Galatasaray transferi resmen açıkladı! Aleksei Batrakov İstanbul'a geldi
Ankarada Balkız kodlu çete çökertildi Erkeklere ‘Sevgili’ rolüyle tuzak kurdular
Ankara'da 'Balkız' kodlu çete çökertildi! Erkeklere ‘Sevgili’ rolüyle tuzak kurdular
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginBatsın sizin koltuğunuz!..
Melih Aşık
Melih AşıkTIP FAKÜLTESİ
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalKısa bir Amerika gözlemi
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluSabahat Akkiraz tartışma yarattı
Eren Aka
Eren AkaGoogle da Yandex de karadan gidiyor!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaSanat dünyasında Asya’nın yükselişi
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özer2026 YKS Sonuçlarındaki Düşündüren Tablo
İlgili Haberler
Şişlide kötü koku alarmı Silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Şişli'de kötü koku alarmı! Silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Hatay lezzette tescile doymuyor 5 tescil daha geldi ve sayı 75e çıktı
Hatay lezzette tescile doymuyor! 5 tescil daha geldi ve sayı 75'e çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesirdeki Kadın Buluşmasına telefonla bağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'deki 'Kadın Buluşması'na telefonla bağlandı
Eskişehirde facianın eşiğinden dönüldü Yanan araçta 1i çocuk 3 kişi yaralandı
Eskişehir'de facianın eşiğinden dönüldü! Yanan araçta 1'i çocuk 3 kişi yaralandı