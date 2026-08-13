Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaKKM bakiyesi 51 milyon liraya geriledi
HaberlerUzmanpara

KKM bakiyesi 51 milyon liraya geriledi

13.08.2026 - 14:52 | Son Güncellenme:

#KKM Bakiyesi#Tüketici Kredisi#BDDK

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının (KKM) bakiyesi, geçen hafta 106 milyon lira azalarak 51 milyon liraya geriledi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
KKM bakiyesi 51 milyon liraya geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 7 Ağustos itibarıyla 47 milyar 537 milyon lira artarak 27 trilyon 434 milyar 439 milyon liradan 27 trilyon 481 milyar 976 milyon liraya yükseldi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 366 milyar 488 milyon lira artarak 30 trilyon 914 milyar 613 milyon liradan 31 trilyon 281 milyar 101 milyon liraya çıktı.

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu! Listenin başında Selçuk Bayraktar var
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTürkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu! Listenin başında Selçuk Bayraktar varHaberi Görüntüle

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON 423 MİLYAR LİRAYA GERİLEDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 6 milyar 955 milyon lira azalarak 3 trilyon 423 milyar 271 milyon liraya geriledi. Söz konusu tutarın 818 milyar 485 milyon lirası konut, 41 milyar 513 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 563 milyar 273 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Haberin Devamı

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 21 milyar 455 milyon lira artarak 4 trilyon 205 milyar 273 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,7 azalışla 3 trilyon 363 milyar 852 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 268 milyar 266 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 95 milyar 586 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Mabel Matiz’in bir şarkısına daha soruşturma
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika... Mabel Matiz’in bir şarkısına daha soruşturmaHaberi Görüntüle

YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 9 milyar 339 milyon lira artarak 827 milyar 871 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 621 milyar 948 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Haberin Devamı

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 3 milyar 542 milyon lira azalarak 5 trilyon 923 milyar 128 milyon liraya geriledi. KKM bakiyesi ise geçen hafta 106 milyon lira azalarak 157 milyon liradan 51 milyon liraya düştü.

EN ÇOK OKUNANLAR
CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, katıldığı bir doğum gününde taciz iddiasıyla darp edildi
CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, katıldığı bir doğum gününde 'taciz' iddiasıyla darp edildi
Fenerbahçenin transferi Avrupada gündem oldu: Lukaku babasının izinden gidiyor
Fenerbahçe'nin transferi Avrupa'da gündem oldu: Lukaku babasının izinden gidiyor
Motorine 9 liralık indirim ÖTV kararı pompaya yansıdı
Motorine 9 liralık indirim! ÖTV kararı pompaya yansıdı
Fenerbahçenin transferi Avrupada gündem oldu: Lukaku babasının izinden gidiyor
Fenerbahçe'nin transferi Avrupa'da gündem oldu: Lukaku babasının izinden gidiyor
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginYeni Parti’nin meselesi yine kendisi!..
Melih Aşık
Melih AşıkYENİ SİYASET
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalToplumsal uzlaşmamıza bazıları karşı olmak zorunda
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluAslıhan Gürbüz’ün tartışılan temizliği
Eren Aka
Eren AkaDevlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaHer hikâye sanat eseri olur mu?
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerChatGPT’nin Bilişsel Tehditleri Bağlama mı Bağlı?
İlgili Haberler
Sokak ortasında dehşet Biber gazı sıkıp bıçakladılar, gasp edip kaçtılar; 1 ölü
Sokak ortasında dehşet! Biber gazı sıkıp bıçakladılar, gasp edip kaçtılar; 1 ölü
Giresunda şiddetli yağış Dereler taştı; Tirebolu-Doğankent yolu ulaşıma kapandı
Giresun'da şiddetli yağış! Dereler taştı; Tirebolu-Doğankent yolu ulaşıma kapandı
MSB duyurdu Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanların başvuru süreci başlıyor
MSB duyurdu! Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanların başvuru süreci başlıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Pakistan Bağımsızlık Günü kutlamasında konuştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Pakistan Bağımsızlık Günü' kutlamasında konuştu