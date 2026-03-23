KKM bakiyesinde düşüş devam ediyor
KKM bakiyesinde düşüş devam ediyor

23.03.2026 - 15:18 | Son Güncellenme:

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 72 milyon lira azalarak 1 milyar 922 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 13 Mart haftasında 150 milyar 329 milyon lira artarak 24 trilyon 201 milyar 860 milyon liradan 24 trilyon 352 milyar 189 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 627 milyar 791 milyon lira artarak 28 trilyon 476 milyar 936 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 3 TRİLYON 89 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 42 milyar 347 milyon lira artarak 3 trilyon 88 milyar 993 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 731 milyar 312 milyon lirası konut, 46 milyar 962 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 310 milyar 719 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 27 milyar 619 milyon lira yükselerek 3 trilyon 739 milyar 429 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,1 artarak 2 trilyon 903 milyar 702 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 100 milyar 726 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 802 milyar 976 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR GERİLEDİ

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 13 Mart itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 795 milyon lira artışla 659 milyar 43 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 494 milyar 270 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 6 milyar 283 milyon lira azalarak 5 trilyon 443 milyar 304 milyon liraya geriledi. KKM bakiyesi ise geçen hafta 72 milyon lira azalarak 1 milyar 922 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.

Trump'tan dengeleri değiştiren açıklama, Tahran'dan jet yanıt: 'Şeytan için bir yenilgi daha'
Trump'ın açıklamasının ardından petrolde sert düşüş
İsrail'de taşlar yerinden oynadı! Eski Başbakan Barak'tan canlı yayında şok itiraf! 'Hepsi yalan, gerçeği söyleyelim'
Galatasaray'da Osimhen için ameliyat kararı! Resmen açıklandı
Katar'daki ASELSAN şehitlerinin sırrı...
İran füze oldu, yağıyor!
Yeni nesil DAEŞ tehdidi
Trump Çin'e gidecek mi?
İran'ın 4 bin kilometre menzilli füzesi
Piyasalar dengeyi arıyor
Yapay zekâ çağında sağlık
Omuz omuza söylenen aynı şarkılar
Hanefi Fıkhına Yön Veren Orta Asyalı Dev Hukukçu İmam Serahsî
LGS başvuruları başladı! 10 Nisan'a kadar "e-Okul" üzerinden yapılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, büyükelçileri kabul etti
Acılı baba kızı ve 5 torununun cenazelerini gözyaşlarıyla teslim aldı
İçişleri Bakanlığı: Ramazan Bayramı tatili süresince kazalarda 31 vatandaşımız hayatını kaybetti