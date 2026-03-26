UzmanparaKKM bakiyesinde düşüş sürüyor
HaberlerUzmanpara

KKM bakiyesinde düşüş sürüyor

26.03.2026 - 14:44 | Son Güncellenme:

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM), geçen hafta 355 milyon lira azalarak 1 milyar 567 milyon liraya geriledi.

KKM bakiyesinde düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 19 Mart itibarıyla 33 milyar 343 milyon lira azalarak 24 trilyon 352 milyar 189 milyon liradan 24 trilyon 318 milyar 846 milyon liraya indi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 262 milyar 835 milyon lira azalarak 28 trilyon 214 milyar 101 milyon liraya geriledi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON 46 MİLYAR 676 MİLYON LİRAYA GERİLEDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 42 milyar 316 milyon lira azalarak 3 trilyon 46 milyar 676 milyon liraya indi. Söz konusu tutarın 734 milyar 860 milyon lirası konut, 46 milyar 90 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 265 milyar 726 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 11 milyar 303 milyon lira artarak 3 trilyon 750 milyar 732 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,4 azalışla 2 trilyon 864 milyar 44 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 113 milyar 66 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 750 milyar 978 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Mart itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 749 milyon lira artışla 664 milyar 792 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 495 milyar 959 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 25 milyar 910 milyon lira artarak 5 trilyon 469 milyar 214 milyon liraya yükseldi. KKM bakiyesi ise geçen hafta 355 milyon lira azalarak 1 milyar 567 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.

