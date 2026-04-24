KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
24.04.2026 - 14:40

#Ekonomi#Finans#Bankacılık

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM) geçen hafta 29 milyon lira azalarak 1 milyar 473 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 17 Nisan itibarıyla 75 milyar 771 milyon lira artarak 25 trilyon 124 milyar 222 milyon liradan 25 trilyon 199 milyar 992 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 1 trilyon 21 milyar 420 milyon lira artarak 28 trilyon 291 milyar 55 milyon liradan 29 trilyon 312 milyar 475 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredileri 3 trilyon 153 milyar liraya geriledi

Tüketici kredilerinin tutarı bu dönemde 18 milyar 934 milyon lira azalarak 3 trilyon 153 milyar 78 milyon liraya geriledi. Söz konusu tutarın 758 milyar 9 milyon lirası konut, 45 milyar 5 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 350 milyar 64 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 31 milyar 713 milyon lira artarak 3 trilyon 918 milyar 236 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,5 azalışla 2 trilyon 985 milyar 930 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 155 milyar 837 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 830 milyar 92 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 532 milyon lira artışla 693 milyar 164 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 525 milyar 232 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 5 milyar 837 milyon lira artarak 5 trilyon 550 milyar 119 milyon liraya yükseldi.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 29 milyon lira azalarak 1 milyar 473 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.

 

 

Tutuklanan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: 52 milyonluk teminat itirafı
Bakan Çiftçi'den Rize'de anlamlı mesaj: Okumak yalnızca kültürel bir faaliyet değil manevi bir sorumluluk
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Formula 1 mesajı: Pist hazır, İstanbul hazır, Türkiye hazır
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanmıştı: Mustafa Türkay Sonel aracını cephaneliğe çevirmiş!